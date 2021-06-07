Develi Belediyespor Voleybol takımında transfer

20202021 sezonu Voleybol Erkekler 2. Liginde başarılı performansıyla 1. Lige çıkma başarısı gösteren Develi Belediyesi Voleybol Takımı, Milas Belediyesi Voleybol takımını dört sezondur başarılı bir şekilde çalıştıran ve Play_off’a çıkaran Osman Çakıray’ı baş antrenör olarak bünyesine kattı.

Başarılı bir sezon geçirip 1. Lige çıkma başarısı gösteren takımın daha güzel başarılara imza atması için yeni takım oluşturulduğunu belirten Develi Belediye Başkanı ve Develi Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Cabbar “Yakalamış olduğumuz standardı hiçbir zaman aşağı düşürmeden bu seneyi de başarıyla tamamlayıp Efeler Ligi hedefimizi yakalamak istiyoruz. Bunun için tecrübelerinden istifade edeceğimiz bir yönetim kadrosu oluşturarak baş antrenör Osman Çakıray, yardımcılığına Ömer Öztürk, Fizyoterapistimiz Yalçın Ayhan İstatistikçi ve Alan Antrenörü Soner Çay’ı takımımıza kazandırdık. Ayrıca çoğunluğu Efeler Ligi tecrübesi olan ve ikisi yabancı sporcuda transfer ederek takımımızı çok daha güçlü hale getirdik. Develimizin spor tarihinde önemli bir ilke imza atarak voleybol takımımızı birinci lige çıkarma başarısı gösteren ve takımımızın antrenörlüğünü başarıyla yürütmüş olan Murat Demirci kardeşim başta olmak üzere oyuncularımıza şükranlarımı sunuyorum. Develimizi en iyi şekilde temsil edecek olan oluşturduğumuz yeni teknik ekip ve kadroya başarılar diliyor, Develimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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