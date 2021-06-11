Kayseri’de dolu ve sel tarım arazilerini vurdu

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan dolu ve sel tarım arazilerini zarar verdi.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde etkili olan dolu ve ardından oluşan sel tarım arazilerine zarar verdi. Sel nedeniyle ulaşım aksadı. Yaşanan felaket sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Şahin, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak TARSİM uyarısında bulundu.

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