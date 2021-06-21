Büyükşehir’den tarihi kalede sanat sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den tarihi kalede sanat sergisi

İHA

Büyükşehir’den tarihi kalede sanat sergisi

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından tarihi Kayseri Kalesi’nde 241 eserin yer aldığı ‘Sanat Sergisi’ ziyarete açıldı. Bu kapsamda 37 farklı branşta icra edilen sanat eseri bir hafta boyunca sanatseverlerle buluşacak.
Düzenlediği sanat ve mesleki eğitim kurslarında kursiyerlerin kişisel becerilerini geliştirme, geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarma, mesleki yeterlilikleri artırabilme, özgüven sahibi, verimli, bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirme anlayışıyla eğitimlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, her kesime hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinerek, verdiği eğitim, kurs ve düzenlediği sergilerle sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. Geleneksel el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak ve Kayseri’yi bir sanat kenti hâline getirmek için çalışmalarını sürdüren KAYMEK, yeni bir sergiyi daha sanatseverlerin beğenisine sundu. 37 farklı branşta icra edilmiş toplam 241 eserin yer aldığı KAYMEK Sanat Sergisi’nde, başta Maraş işi olmak üzere çini, kâğıt rölyef, kâğıt telkâri, ebru, yağlı boya resim, makine işi, seramik şekillendirme, gümüş takı işlemeciliği, cam altı boyama ve elde halı dokuma gibi birçok alandan eserlere yer verilirken, sergi 24 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın davetlisi olarak Kayseri’ye gelen dokuz Büyükşehir Belediye Başkanı, tarihi Kayseri Kalesi’nde açılan ve 241 sanat eserinin sergilendiği KAYMEK Sanat Sergisi’ni ziyaret etti. Sergi, konuk başkanlar tarafından ilgiyle gezildi.
Öte yandan KAYMEK tarafından gerçekleştirilen yüz yüze eğitimler başlıyor. 5 Temmuz’da, Covid19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafeye kurallarına uygun sınıflarda gerekli hassasiyet gösterilerek yapılacak yüz yüze eğitimler için başvurular alınmaya başladı. Üç farklı birimiyle yüz yüze eğitimlere başlayacak olan KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda 25 farklı alanda 200’ün üzerinde sanat, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursu açıyor. Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya katılım belgesi verilecek. Ayrıca Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kursiyerler için sergiler, yarışmalar ve seminerler gibi sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verilecek.
Gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine hızlandırılmış Türkçe ve Matematik dersleri verilerek öğrencilerin dönem içerisindeki hazır bulunuşlukları da desteklenmesi planlanırken, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde 814 yaş grubuna Kur’anı Kerim, Temel Dinî Bilgiler ve Değerler Eğitimi verilecek ve sportif faaliyetler, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin renkli ve dolu dolu bir yaz geçirmeleri de sağlanacak. Vatandaşlar, birçok alanda eğitim, kültür ve sanat ihtiyacına cevap verecek olan KAYMEK’in yaz kurslarına ücretsiz kayıt için www.kaymekonline.com adresini ziyaret edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi'de Mayıs ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Develi'de Mayıs ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı
YEREL HABERLER Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı
Hayvancılığa 2 milyon TL'lik destek
YEREL HABERLER Hayvancılığa 2 milyon TL'lik destek
Funda Taşkın 2 madalya kazandı
YEREL HABERLER Funda Taşkın 2 madalya kazandı
`Eve geç gelme´ tartışmasında birbirini darbeden çifte hapis ve para cezası
YEREL HABERLER `Eve geç gelme´ tartışmasında birbirini darbeden ...
Başkan Çopuroğlu İl Başkanları Kamp Programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu İl Başkanları Kamp Programına ...
Halterciler Bursa'dan 3 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Halterciler Bursa'dan 3 madalya ile döndü
Arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaralayan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
YEREL HABERLER Arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaralayan sanığa 6 ...
Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevresine kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevresine kuvvetli yağış ...
Türkiye üçüncüsü ikiz kardeşler Kabakcı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye üçüncüsü ikiz kardeşler Kabakcı’yı ziyaret ...
Talas'ta 12 parça taşınmaz satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Talas'ta 12 parça taşınmaz satışa çıkarıldı
Mimarsinan'a kurulacak yeni kurban pazarının hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Mimarsinan'a kurulacak yeni kurban pazarının ...
Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın ...
Arkadaşının husumetlisine kurşun yağdıran sanığa 13 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Arkadaşının husumetlisine kurşun yağdıran sanığa 13 ...
Sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapan sanıklara 6 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapan sanıklara ...
Talas sporcu fabrikasında terfi heyecanı
YEREL HABERLER Talas sporcu fabrikasında terfi heyecanı
Başkan Büyükkılıç: "Şehrimiz hakkında birçok övgü aldık"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Şehrimiz hakkında birçok övgü ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara pozitif ayrımcılık
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara pozitif ...
Kocasinan’da masa tenisinde rekor üstüne rekor
YEREL HABERLER Kocasinan’da masa tenisinde rekor üstüne rekor
Nursaçan: “Hizmetler sanayicinin ayağına gelecek”
YEREL HABERLER Nursaçan: “Hizmetler sanayicinin ayağına gelecek”
Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Kayserispor U19 sezonu 1 puanla kapattı
YEREL HABERLER Kayserispor U19 sezonu 1 puanla kapattı
(ÖZEL) Bir tonluk ‘Şampiyon’ kurban için görücüye çıktı Besici İsmail Bayırbaşı: "Ağırlığından dolayı alıcı bulamıyoruz"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bir tonluk ‘Şampiyon’ kurban için görücüye ...
(Özel) Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL 40 bin TL’lik düzeni bin TL’ye diziyorlar Gümüşçü Gökhan Yanmaz: “Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL 40 bin ...