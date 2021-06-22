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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi Başladı

İHA

Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri ile Kayseri Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin koordinatörlüğünde bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi” başladı.
Çevrimiçi düzenlenen kongrenin açılış programına, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Semiha Akçaözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Kılıç ile Kayseri Üniversitesi Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Karahan katıldı.
İngilizce olarak yapılan kongrenin açılış konuşmalarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sanat ve tasarım alanı ile ilgili güncel gelişmeleri tartışmak ve paylaşmak amacıyla birçok bilim insanının çevrimiçi ortamda bir araya gelmiş olması, bilgi, deneyimlerini paylaşması, aynı zamanda da eserlerini sergileyerek katkılar oluşturulması açısından bu etkinliği oldukça anlamlı bulduklarını söyledi.
“Bu tip toplantılar, bilim insanlarının kendilerini ölçmeleri, eserlerini sergileme fırsatı bulmaları, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları açısından önemlidir” diyen Rektör Karamustafa, konuşmasında şunları ifade etti:
“Farklı disiplinler ile sanattan tasarıma kadar etkileşim halinde olmaya katkı sağlayan bu etkinlik ortak işbirliğinin ve paylaşmanın bir sonucu olarak örnek teşkil etmektedir. Sanat, tutkunun, aşkın, sevdanın, adanmışlığın, sabır ve estetik imbiğinden süzülmenin bir sunucudur. Tasarım ise kendine özgü iş süreçleri, yöntemleri, teknolojileri, söylem ve ilişkileri ile bir uzmanlık alanıdır. Üniversite yaşamında ve bilim hayatında sanatın ve tasarımın en az tıp, mühendislik ve temel bilimler kadar gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sanatın ve tasarımın ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelerle paralellik gösterdiğini görmekteyiz. Bu sebeple üniversitelerimizde en az diğer alanlar kadar sanat ve tasarım alanına da son derece önem vermekteyiz. Sanat, tüm farklı disiplinlerle birlikte, küresel ya da yerel ölçekte, bireyleri içine düştükleri olumsuz sosyal ikilemlerden uzaklaştırır, otomatikleşen günlük hayatlarına bir ara verdirerek nefes almalarını sağlar ve en önemlisi de olumsuzu olumluya dönüştürmeleri için bireyleri ve toplumları cesaretlendirir. Tasarım ise insan zekâsı ve hayal gücünün somut bir ürün veya sisteme dönüştürülmesinin güçlü bir ifadesi olduğu kadar, modern toplumun önemli bir kültürel öğesi ve etkili bir yenilik aracıdır. Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için son derece önem arz eden istiflenmiş kültürler ve medeniyetler içeren bir klasör gibidir. Bugün dünyadaki birçok müzeyi gezdiğinizde bu coğrafyaya ve kadim medeniyetimize ait eserleri görürüsünüz, bu da bu coğrafyanın ve kadim medeniyetimizin aslında sanat konusunda ne kadar köklü ve derin bir geçmişe ve zenginliğe sahip olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla bizler veya bu konuda çalışma yapacak bilim adamları ilk önce kendini ve kendi kültürünü tanımalı, bilmeli ve idrak ederek, evrensele doğru yürümelidir. Ne sadece geçmiş ne yalnızca gelecek, şairin dediği gibi ‘kökü mazide olan ati’. Her konuda olduğu gibi sanat ve tasarımda da yerli ve milli olmayan milletler arası olamaz. Yerli olmayan dünyadaki arenada kendine yer bulamaz.”
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise konuşmasında şunları söyledi:
“Öncelikle Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile bir konferans düzenleme planımızı görüştüm. Üniversitelerimiz arasında sanat ve tasarım alanında iş birliği olanaklarını görüşmek üzere ortak bir komite kurmamız, bu uluslararası kongreyi başlatmamıza vesile oldu. Bu vesileyle, ortaklığı kabul ettiği, iş birliği yaptığı ve kongreye her türlü desteği verdiği için Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya teşekkür ederim. Sanat, düşüncelerimizin, duygularımızın, sezgilerimizin ve arzularımızın bir ifadesidir. Bu, dünyayı deneyimleme şeklimizi paylaşmakla ilgilidir. Bireylerin aşk, çatışma, korku veya acı gibi özel veya kamusal yaşamın bazı yönlerine ilişkin anlayışlarını ifade etme yolunda yeteneğidir. Sadece kelimelerle tam olarak açıklanamayan veya tanımlanamayan samimi kavramların ve duyguların iletişimidir. Bu nedenle sanat, dilin ötesinde anlam bulduğumuz yerdir. Sanatın bir kelime olduğunu ve kelimelerin ve kavramların organik olduğunu ve zaman içinde anlamlarını değiştirdiğini biliyoruz. Sanatın bizim için anlamı büyük ihtimalle eski uygarlık ya da Orta Çağ Avrupası ya da Orta Asya ve Ortadoğu'daki İslam uygarlığı için çok farklıdır. Ayrıca bilim, sanat, tasarım ve gelişmenin el ele gittiğini görüyoruz. Bir toplumun refahı, toplumdaki sanat ve tasarımın düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Yeryüzünde ekonomik gelişmenin üst aşamalarında olup sanat ve tasarımın ya da kültürel gelişimin alt aşamalarında olan hiçbir ülke ya da medeniyet yoktur. Gelişim sürecinde birbirlerini destekler veya engellerler. Sanatın zaman içinde değişen anlamı ve disiplinler arası doğası omuzlarımıza bazı sorumluluklar yüklemektedir. Herhangi bir uygarlığın ortaya çıkması, uygarlık perspektifinden antik ve modernin birleştirilmesini ve sanatın metalaşmasının önlenmesini gerektirir. Sanat ve parçası olduğumuz uygarlık arasında bir denge kurmamız ve inancımız, aklımız ve evren anlayışımız çerçevesinde yenilikçi sanat eserlerini ve tasarımı kavramsallaştırmak için anlayışımızı genişletmemiz gerekiyor. Bu nedenle sanat anlayışımızı uygarlığımız çerçevesinde geleceğe taşımak için estetik kaygıyı sürdürmeliyiz. Bu amaçla, dünyanın dört bir yanından akademisyenlere bu konferans gibi yeni platformlar sağlamak, bilgi ve bilgeliği paylaşmak, üniversitelerimizde akademik kapasiteyi geliştirmek, sanatsal yeniliklere ve tasarımdaki ilerlemelere bir kez daha katkıda bulunarak toplumlarımızın refahını arttırmak sorumluluklarımızdan biri olmalıdır.”
Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’ın konuşmasının ardından ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker, “Authenticity of Design” konulu online konuşma yaptı.
İki gün sürecek kongrede 41 oturumda 220 bildiri sunumu yapılacak ve sergi programında ise 181 sanat ve tasarım çalışması sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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