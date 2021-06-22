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Mustafa Şahin: "İlk 6 ayda 272 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı"

İHA

Mustafa Şahin: "İlk 6 ayda 272 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri'de ilk 6 ayda 272 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını söyleyerek, "Tarım ve Orman Bakanlığının Kayseri’ ye yaptığı tarihin en yüksek destekleme ödemesi rekor bir değer ile bu yıl olacağı net bir şekilde görülmektedir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, düzenlediği basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı içerisinde Kayseri'de yaptığı destekleme ödemeleri hakkında bilgiler verdi. Şahin, korona virüsün Türkiye'de de de bir çok alışkanlığı değiştirdiğini söyleyerek, "Dünya da hiç alışık olmadığımız bir şekilde uzun süreli sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmış, birçok sektör evden çalışma uygulamasına başlayarak koruma kalkanı oluşturmaya çaba gösterilmiştir. Yaşadığımız bu olağanüstü süreç alışkanlıklarımızı değiştirmiş, önceliklerimizi sorgulatmış ve en önemlisi asgari şartlarda sahip olmamız gereken ihtiyaçlarımıza her daim kolay ulaşabilme konusunu tüm çıplaklığı ile önümüze koymuştur. Her köşesinde ayrı bir güzelliği barındıran güzel ülkemiz bulunduğu jeopolitik konumu gereği ideal bir tarım ülkesi olarak yıllardır artan ivme ile üretime devam etmektedir. Yaşadığımız pandemi süresince bir çok ülkede gıdaya ulaşılabilirlik konusunda tereddütler yaşanırken bu durum ülkemiz için hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Covid19 pandemisi gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmış oldu. Bu kapsamda ülkemizdeki tarımsal yatırımlara hızlı bir rağbet oluşmuş, ilimizde de bu talep ve yatırımlar gözle görülür bir şekilde artmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Şahin, "2021 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Projesi kapsamında ilimiz oldukça önemli yatırımların uygulanacağı, bir çok önemli projenin hayata geçirileceği bir döneme girmiştir. Toplam 6 ana başlıkta, 60 farklı proje, 63 Milyon TL yatırım bütçeli, 31,5 Milyon TL hibe ödemesi ile bir önceki yıla oranla gerek proje sayısında gerekse üreticilerimize ödenen hibe miktarı ile 5 katlık bir artış söz konusu olmuştur. 8 projemiz Büyükbaş hayvancılık için sabit yatırımlar 23 Milyon TL'lik yatırım tutarı ve 11,5 Milyon TL'lik hibe desteklemesi, 9 adet projemiz bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile ilgili olup 18.5 Milyon TL yatırım bütçesi olup 9,2 Milyon TL hibe ödemesi, 4 adet projemiz Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu Projesi olup 12 Milyon TL bütçeli ve 6 Milyon TL hibe ödemesi, 4 projemiz yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili olup 4.3 milyon TL yatırım bütçeli 2,1 Milyon TL hibe ödemesi, 27 projemiz aile işletmeciliğinin gelişimi amaçlı altyapı projesi olup 4.8 Milyon TL yatırım bütçesine sahip olup, 2.4 Milyon TL hibe ödemesi, tarla içi sulama sistemlerine ait 8 proje 553 Bin TL yatırım bütçesi ve 277 bin TL hibe ödemesi ile gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 2021 yılı içerisinde 272 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını kaydeden Şahin, "ORAN Kalkınma Ajansı ile yapılan 3,2 Milyon TL bütçeli 5 projemiz imzaları atılarak çalışmalarına başlanılmıştır. Göçmen ve yerli koyun üreticilerinin entegrasyonu amacıyla FAO ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bakıcı istihdamı ve üretimin artırılması projesi, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile imzalanarak içerisinde bulunduğumuz yıl çalışmaları başlayan toplamda 7 adet proje 4 Milyon TL'lik bütçe ile gerçekleşecektir. “Koyunlar Çoğalıyor, Meralar Şenleniyor Projesi” ile ilimizde 11 ilçede, her ilçede 5 aileye toplamda 55 aileye 19 dişi akkaraman ve 1 erkek akkaraman koyun olmak üzere toplam bin 100 adet akkaraman cinsi koyun dağıtımı yapılacaktır. Üreticilerimize Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz hibe ödemelerinin yanında 2021 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilerimize toplamda 703 bin 250 kilogram Buğday, Aspir, Fasulye, Adi Fiğ, Korunga, Macar Fiği ve Nohut tohumu dağıtımı yapılmış olup, 3.5 Milyon TL değerinde gerçekleşen bu tohum dağıtımı ile zor dönemlerden geçen üreticilerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. 2020 yılı üretim sezonunda faaliyet gösteren üreticilerimize; bitkisel üretim 167 milyon TL, hayvansal üretim 99 Milyon TL, su ürünleri üretimi 4 Milyon TL, kırsal Kalkınma desteklemeleri 1.56 milyon TL olmak üzere toplamda 272 milyon TL destekleme ödenmesi yapılmış olup, takvim dahilinde ilerleyen dönemlerde süreci tamamlanan desteklemeler için ödemeler devam edecektir. 202021 dönemi için bizleri sevindiren nokta ise kırsal kalkınma hibe ödemelerindeki artışın yanında, üretim desteklemelerinde her ne kadar ödeme takvimine alınacak kalemler olsa da Tarım ve Orman Bakanlığının Kayseri’ ye yaptığı tarihin en yüksek destekleme ödemesi rekor bir değer ile bu yıl olacağı net bir şekilde görülmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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