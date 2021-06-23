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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversiteler Birliği Strateji Kurulu ERÜ’de Toplandı

İHA

Anadolu Üniversiteler Birliği Strateji Kurulu ERÜ’de Toplandı

“Anadolu Üniversiteler Birliği Strateji Kurulu Toplantısı” Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ERÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kul, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu, ERÜ Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ve Venhar Çokkeçeci, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Anadolu Üniversiteler Birliği Strateji Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Katılımcılara Erciyes Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Anadolu Üniversiteler Birliği’nin çevre üniversitelerin gelişmesi için birlikte önemli bir olacağını düşünüyorum. Anadolu Üniversiteler Birliği’nin üçüncü toplantısı bugün Kayseri’de gerçekleştirilmekte. Özellikle Teknopark bağlamında Erciyes Üniversitemizin birçok alanda etkinliği ve tecrübesi var. Biz bu tecrübelerimizi Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerimiz ile paylaşmak istedik. Bugün burada birlikte hangi işbirliklerini yapabiliriz, teknoparklarımızı geliştirmek için neler yapabiliriz, onları ele alacağız. Bu bağlamda Erciyes Üniversitesi kaliteli ve köklü bir üniversite. Toplantıya katılan başta rektörlerimiz olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da yaptığı konuşmasında Anadolu Üniversiteler Birliği’nin oluşumunun önemine vurgu yaptı. Rektör Karamustafa, “Anadolu Üniversiteler Birliği olarak inşallah kaynaklarımızı, bilgi ve birikimlerimizi birlikte paylaşacağız” dedi.

Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kul ise yaptığı konuşmasında “Temel amacımız, komşu üniversiteler olarak bir platform oluşturarak birlikte büyümek ve gelişmek. Bilgi deneyim paylaşımı, birlikte hareket edip, birlikte alt yapılar kurmak ve bu alt yapılar sayesinde birlikte projeler üretebilmek” diye konuştu.

Toplantının son açılış konuşmasını yapan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise Anadolu Üniversiteler Birliği’nin “Birlikten Kuvvet Doğar” anlayışı ile yola çıktığını belirterek, çok kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından toplantı, ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) uygulamaları tanıtımı ile devam etti.

BAP sunumunun ardından akademisyenler, ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Genom ve Kök Hücre Merkezi’ni ziyaret ederek, merkez müdürlerinden merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. 2 gün devam edecek olan toplantıda akademisyenler, araştırma merkezleri ziyaretlerinin ardından Erciyes Teknopark’ı da ziyaret ettiler.

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