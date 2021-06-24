Serbest Bölge üretimi ile ekonomiye yön veriyor

KAYSER AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Büyüknalbant, Mehmet Akif Kavafoğlu ve Genel Müdür Mustafa Leba Serbest Bölgede kurulacak yeni sanayi tesislerinin ulaşım ve doğalgaz altyapı çalışmaları hakkında planlama yaptılar.

Kayseri Serbest Bölgesi'nin Mersin limanına 320 km, Devlet Demiryolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası karayoluna 600 metre, havalimanına ise 15 km uzaklıkta bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölgesi'nin kapsadığı alan ile yatırımcılara sağladığı kolaylık ve altyapı açısından son derece cazip olduğunu söyledi.

Kayseri Serbest Bölgeye kurulacak yeni sanayi tesisleri için gerekli olan ulaşım ve doğalgaz altyapısı ile ilgili çalışma yaptıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Doğalgaz altyapısı ve yol çalışmaları ile ilgili projelerimizin son düzeltmelerini yaptık. Yakın zamanda saha çalışmalarını başlatacağız. Yatırımlarda en önemli konu planlama ve koordinasyondur. Bu amaç ile birlikte bir toplantı yaparak kısa sürede yatırım gerçekleştirerek, şehrimize ve bölge ekonomisine kesintisiz ekonomik katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Dr. Başkan Palancıoğlu, alınan karar ve yapılan planlamanın ardından hemen saha çalışmasına başlanılacağını söyledi.

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