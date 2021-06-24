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Türkovac aşısına 'Ergenekon'dan çıkış tablosu' yaptı Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu: “Ergenekon’dan çıkış tablosunu örnek aldım”

İHA

Türkovac aşısına 'Ergenekon'dan çıkış tablosu' yaptı Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu: “Ergenekon’dan çıkış tablosunu örnek aldım”

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Türkovac aşısıyla ilgili anlamlı bir çalışma yaptı. Yaptığı çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Mümtaz Hacıpaşaoğlu, “Ergenekon’dan çıkış tablosunu örnek aldım” dedi.
Kayseri Tarım İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde yapılan, şu anda çalışmaları devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı açıklanan Türkovac aşısıyla ilgili anlamlı bir çalışma yaptı. Kayseri’de üretilen koronavirüs aşısının isminin Türkovac olarak açıklanmasından sonra çok mutlu olduğunu söyleyen Mümtaz Hacıpaşaoğlu, “Arkadaşlar ile aramızda amatör photoshop çalışmaları yapıyoruz. Son dönemde de gündem de olan koronavirüs ile ilgili ilimiz Kayseri’de yapılan çalışmalar da bizi heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanımızın koronavirüs aşısının adını da ‘Türkovac’ olarak açıklaması, kendi üniversitemiz yani Erciyes Üniversitesinde üretiliyor olması ve dünyada aşı ile ilgili çalışma yapan 6 ülkeden biri olmamız hasebiyle heyecanlandık, çok sevindik. Bizi aşının ismi de çok heyecanlandırdı. Biz bu milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz ve Kayserili olmaktan da gurur duyuyoruz. Hem bu memleketin bir evladı olarak aşıyla ilgili çalışma içerisinde olan 6 ülkenin içerisinde olmamız hem de bir Kayserili olarak Erciyes Üniversitemizde bu üretimin yapılması, kendi bilim adamlarımız tarafından bu çalışmanın yapılması ve üretilmesi bizi çok mutlu etti” dedi.
Aşının isminin açıklanmasından sonra bir photoshop çalışmasına başladığını ve bu çalışmada Ergenekon’dan çıkış tablosunu örnek aldığını ifade eden Hacıpaşaoğlu,“Bende bu vesile ile bir photoshop çalışması yaptım. Ergenekon’dan çıkış tablosunu örnek aldım. Ergenekon tablosu bildiğiniz üzere Türklerin Ergenekon’dan çıkışı ve dünyaya yayılışını simgeler. Bende baştaki komutanın ‘tuğu’nu silip oraya şırınga koydum. Yol gösteren Kurt’un altına ‘Türkovac’ yazısını yazdım. Arka dağlarını da Erciyes dağı olarak belirledim. Altına da kovid aşısı Türkiye’den diye yazdım. Arkadaşlara da espri mahiyetinde paylaştım. Bu paylaşımın sonunun böyle olacağını tahmin etmiyordum. Yüzlerce, binlerce paylaşım olmuş. Buda tabi ki bizi mutlu etti. Bu vesile ile aşının çalışmasını yapan başta Aykut Darendelioğlu hocamıza, hizmetleri geçen bütün bilim adamlarımıza ve Erciyes Üniversitesi’nin bütün imkanlarını seferber eden ve gecesini gündüzüne katarak çalışan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış’a çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Hepimiz aşı olmadığımız sürece bu pandemiden kurtulamayız. Onun için milli seferberlik ruhu ile milletimizi aşı olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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