Büyükkılıç, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek kentteki on binlerce öğrenciye başarılar diledi.

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek öğrencilere başarı ve kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, “Öğrencisiyle, öğretmeniyle ve velisiyle birlikte pandemi döneminde geçen bir sınav sürecinin daha sonuna gelindi. Ben öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Aileler ile öğretmenlere de umut dolu, başarı dolu neticeler almaları temennisinde bulunuyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda adaylar ve görevlilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, eğitimin insan için olmazsa olmaz bir değer olarak nitelendirdi. Eğitimin, öğretimin ölçüm ve derecelendirme aracının sınavlar olduğunu kaydeden Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi;

“Orta öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz, yükseköğretime geçebilmek için bu sınavlara girmek zorundalar ve aldıkları eğitim ve öğretimin bu sınavlarda karşılığını almak durumundalar. Bu anlamda emek veren, ter döken, kaygı çeken her öğrencimize, yavrumuza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, zihin açıklığı versin. Geleceğimiz olan yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Hemen buradan şunu da söyleyeyim, velilerimiz, yavrularımızın çok üzerlerine gitmesinler. Sınav önemli ama hayattan daha önemli değil. Hayatın sonu gibi düşünmesinler ve çocukları çok sıkıştırmasınlar. Anlayışı elden bırakmasınlar. Ben başta şehrimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm yavrularımıza tekrardan başarılar diliyorum. Hayırlı, huzurlu bir sınav diliyorum.”

Büyükkılıç mesajında ayrıca, hafta sonu üç oturum şeklinde yapılacak sınavlarda, vatandaşlardan da duyarlı olunmasını beklediklerini paylaşarak, “Sınav esnasında gürültü yapmamaya, anlayışlı olmaya gayret gösterelim. Yavrularımızın başarısına bu şekilde ortak olalım veya destek olalım” ifadelerinde bulundu. Yurt genelinde 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı içerisindeki 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak TYT sınavı, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları, refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.