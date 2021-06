Berna Gözbaşı: "Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi" Kayserispor Genel Kurulu yapıldı Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Tablonun bildiğimden çok daha ağır olduğunu, başkan olduktan sonra öğrendim"

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün yapılan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Berna Gözbaşı yeniden başkan olarak seçildi. Başkan Berna Gözbaşı açıklamasında; "Mali ya da transferle ilgili durum, benim bildiğimden çok daha ağır durumda. Bunu başkan olduktan sonra öğrendim. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi" dedi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kayserispor Olağan Genel Kurulu, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okundu. Raporlarda kulübün kısa vadeli borçlar toplamı 272 milyon 194 bin 869 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 58 milyon 180 bin 948 TL olarak açıklandı. Kongrede tek liste olan mevcut Başkan Berna Gözbaşı yeniden başkan olarak seçildi. Kongrede konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Kayserispor’un şehrin çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Büyükkılıç; "Takdir edersiniz ki, insan içerisinde olduğu zaman bazı değerlerin kıymetini bilmiyor. Hatta zaman zaman göz ardı ediyor. Ama dışarıya çıkınca bunu çok daha iyi fark ediyor. Kayseri’mizde aynen bir balık misali, sudan çıktığında fark edilen bir yaklaşım ile anılan, anlaşılan ve takdir edilen boyutta zaman zaman konuşuluyor. Biz böyle konuşulmasını kusura bakmayın sevmiyoruz. Çünkü hak ettiği şekli ile her zaman böyle olduğumuzu yani balık misali sudan çıkınca değil, suyun içerisinde olduğumuzda da, dışında olduğumuzda da bu şehrimizin insanlarının değerlerinin kıymetinin paylaşılması gerektiğini buradan paylaşmak istiyorum. Hatırlanacağı üzere geçen hafta bugünlerde Kayseri’mizde 9 tane Büyükşehir Belediye Başkanı, üst düzey bürokratları ve aynı zamanda genel merkezimizden yöneticilerin de katıldığı şehrimizde çalışma vardı. Bu çalışmada ister istemez Kayseri konuşuldu. Kayseri tartışıldı. Kayseri paylaşıldı. Herkesin takdir ettiği ve Kayseri’nin çok farklı bir yaklaşım sergilediğini hep beraber duyduk ve konuştuk. İşte biz diyoruz ki, bu şehir hep pozitif olarak, olumlu olarak anılmalıdır. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Futbolda bunlardan birisi. Kayseri’mizde bir hanımefendinin gelip kulüp başkanı olması takdire şayan bir tablo. Fedakârlığı ile çalışmaları ile imkânlarını seferber etmesiyle ve yönetici anlayışıyla şehrimize bir ivme kazandırdı ve kazanım kattı. Bunu takdir etmek durumundayız. Kendisine hem teşekkür edip, hem de dua etmek durumundayız. Aynı zamanda sadece teşekkür etmek, sadece dua etmek yetmez. Bunun yanında mali destekte mutlaka olmazsa olmazı. Şimdi şehir olarak bizim sıkıntımız yok. Cami diyoruz, okul diyoruz, sağlık ocağı diyoruz. Destek buluyoruz. Ama spor denilince biraz sıkıntıya giriyoruz. Demek ki güven sıkıntısı mı vardı. Fazla da bu konulara girmeye de gerek yok. Umuyorum bunlarda aşılmış durumda. Burada seviyeli bir kongre yapıyoruz. Geçmişi konuşarak kimsenin kazanacağı kanaatinde değilim. Önümüze bakacağız. İşimize bakacağız" dedi.



"Tesadüfen ligde kaldınız’ gibi söylemlerde alın terine haksızlık yapıldığını düşünüyorum"

Mali ya da transferle ilgili durumun bildiğinden çok daha ağır bir tablo olduğunu başkan olduktan sonra öğrendiğini kaydeden Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı; "Başkan Gözbaşı; “Tesadüfen ligde kaldınız’ gibi söylemler; 1 yıldaki futbol tarihine bile geçebilecek kadar fedakarlıkların, emeklerin gerek yöneticilerimiz, gerek futbolcularımızın alın teri açısından haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz inanılmaz harcama limiti en düşük takımken, mali, hukuk açısından 35 FİFA dosyası, 31 federasyonda uyuşmazlık dosyası, 15 icra dosyası kapatırken bir yandan da sportif anlamda yarışmaya çalıştık. Bugün başkentimizin iki güzide kulübü bizim ‘tesadüfen kaldınız’ denen belki de pandemide Türk futbol tarihinin en zor liginde kaldığımızda, başkentin iki kulübü düşmüştür. Bu kulüplerin maddi açıdan ve şehirden aldıkları destek açısından bizden çok daha iyi durumda olduklarını biliyoruz. O yüzden ‘tesadüfen ligde kaldınız’ söyleminde haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben Kayseriliyim, bu şehirden ekmek yiyorum. Böyle bir görev bana bir şekilde tebliğ edildi. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Mali ya da transferle ilgili durum, benim bildiğimden çok daha ağır bir tablo olduğunu başkan olduktan sonra öğrendim. Keşke bu durum açıkça paylaşılsaydı o dönemde bankayla yapılan yapılandırma da tam olurdu. Yapılandırma bir işletmenin hayatını devam ettirmesi için yapılır. Fakat o şekilde olmamış ve biz bunların bedelini ödüyoruz. 29 milyon faiz ödemek zorunda kaldık, 6070 milyon da kur farkı. Borçlanmayı artırmadığımız halde kendi kendine zarar etmiş görünüyoruz. Bankayla yeniden yapılandırma için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda destek olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kulübü ayakta tutmak için şehrin iş adamlarının sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Gözbaşı; "Bana göre devasa miktardaki borcun kulübümüzün gelirleriyle ödenmesi mümkün değil. Bu gerçeği paylaşalım. Ben bunun önemli bir kısmını, ciddi bir miktarda bağışta bulundum. Ben bunun diğer kulüplere de başkanın alması gereken sorumluluk açısından örnek olmasını diliyorum. Benim yaptığım maddi kaynağın yanında 510 bin lira ricayla topladığımız ortamda tahtamız halen kapalı. Bu açmayacağımız anlama gelmiyor. Bununla ilgili ben yine imkanlarımı kullanacağım. Bu sadece bir kişi ile olacak bir şey değil. Bu kulübü ayakta tutmak için bir Ekişehirspor, bir Karabükspor, bir Sakaryaspor’un durumuna düşmemek için, layık olduğu Süper Ligde tutmak için bu dakikadan itibaren mantaliteyi değiştirmemi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Markanızı güçlendirmek için şehrinizin en büyük markasının yanında lütfen yer alın"

İşadamlarına çağrıda bulunan Gözbaşı; "Bir laf var ya ‘Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi’, Kayseri iş dünyası açısından söylüyorum bu şehirde sadece Erciyes Anadolu Holding, Kayseri Şeker yok. Beni şu ana kadar ‘Made İn Kayseri’ diye ürün satanlar, Kayseri’nin öne çıkardığı sektörlerde Kayserili olmaktan övünenler beni arayıp da ‘sponsor olalım mı’ diye sormadılar. Burası şehrin takımı, burası Kayseri’nin en önemli markası. Şehrin kulübü olduğu için şehrin her bireyinin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. O yüzden iş dünyasına yeniden çağrıda bulunmak istiyorum. Markanızı güçlendirmek için şehrinizin en büyük markasının yanında lütfen yer alın" şeklinde konuştu.



"Bir dönem daha transfer penceresini açık tutabiliriz"

Başkan Gözbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Beklentiler çok. Şahsi çabama rağmen bu yılda harcama limiti en düşük takımız. Yokluklar içinde elde edilen sonuçlar ile 2 senedir ligde kaldık. Bu sene de sportif performansla ilgili en iyisi olsun diye çabalıyoruz. Sportif direktör görevlendirdik. Maddi şartların halen çok zorlu olduğunu, bankadan kaynak oluşturmak için şahsi çeklerle hareket ettiğimi bir kere daha duyurmak istiyorum. Bu konuda yönetimime, özellikle bana gelecek cinsiyetçi saldırıları da bu kürsüden tekrar hatırlatmak, medyamızdan da bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Benden önceki bütün başkanlar erkekti. Bunun kadın veya erkek olmakla alakası yok. Kulüplerin durumu ortadadır. Bu iyi yönetmek ya da kötü yönetmekle alakalıdır. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız ne yaparsak yapalım, bir dönem daha transfer penceresini açık tutabiliriz ve puan silmenin önüne geçebiliriz. Bu lige devam edebilmek, gelecek sezonları kurtarabilmek için artık bizim kişisel gayretlerimizde mümkün kılmayacaktır. Biz ve diğer birçok kulüp bu noktadadır."

Kongrede ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Başkan Berna Gözbaşı'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Yapılan kongre sonrası Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı; "Berna Gözbaşı, Ali Çamlı, Yücel Şahin, Ali Kaynar, Onur Gözbaşı, İbrahim Somtaş, Hasan Köse, Bilal Yıldız, Emir Akpınar, Erol Çetin, Tufan Koç.

