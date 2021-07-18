Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilip takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 TF 627 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.K. (68) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna ...
Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk Şekerlemeci Yavuz Çarşıbaşı: "Şu anda yoğun ilgi görüyoruz, yoğun bir satışımız var" "Geçen yıla nazaran fiyatlarda yüzde 15 bir artış var"
YEREL HABERLER Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk Şekerlemeci ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti
YEREL HABERLER KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti
Rize'deki sel felaketine Kayseri'den destek
YEREL HABERLER Rize'deki sel felaketine Kayseri'den destek
Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Kayseri’de yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz ...
Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma ...
Başkan Büyükkılıç: “Kurban Allah’a yaklaşmak için önemli bir ibadettir”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kurban Allah’a yaklaşmak için ...
Melikgazi’de her kurban kesim yerinde veteriner hekim görevlendirildi
YEREL HABERLER Melikgazi’de her kurban kesim yerinde veteriner hekim ...
Kayserispor´da Lennon ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor´da Lennon ile yollar ayrıldı
(Özel) Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor
YEREL HABERLER (Özel) Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ...
(ÖZEL) Kayserisporlu Avramovski: Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza inanıyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayserisporlu Avramovski: Geçen seneden daha ...
Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi: "Güçlenmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi: "Güçlenmeye ...
Kayserispor 8 futbolcu gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor 8 futbolcu gönderdi
Kayserispor, Lennon’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Lennon’a teşekkür etti
Kayserispor için müjdeli haber Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor için müjdeli haber Kayserispor Başkanı ...
Kayserispor isim sponsorunu değiştirdi Kayserispor'un yeni sponsoru Yukatel oldu
YEREL HABERLER Kayserispor isim sponsorunu değiştirdi Kayserispor'un ...
(ÖZEL) Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın ...
Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
YEREL HABERLER Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ...
Kayserispor'a yeni isim sponsoru
YEREL HABERLER Kayserispor'a yeni isim sponsoru
Hazırlık Maçı: Kayserispor - Samsunspor : 0-1
YEREL HABERLER Hazırlık Maçı: Kayserispor - Samsunspor : 0-1
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
YEREL HABERLER Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta ...
Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı