15 yaşındaki kız, annesiyle tartışan babasını öldürdü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, C.C. (15), annesiyle tartışan babası Cuma Ali C.´yi (42) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Ali C., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası annesini korumak isteyen C.C. adlı kızı, mutfaktan eline aldığı bıçakla babası Cuma Ali C.´yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Cuma Ali C.´nin öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı kızı C.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinin ardından Cuma Ali C.´nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-01 15:32:47



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