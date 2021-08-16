Kayserispor - Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor Bilet fiyatları 85 TL ile 25 TL arası

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında Cuma günü oynanacak olan ligin 2. hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkacak.

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30’da Adana Demirspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri, Passolig tarafından yarın saat 11.00’de satışa çıkacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle;

Batı Balkon CDE Blok 85 TL, Batı Balkon BFG Blok 75 TL, Batı Alt CDE Blok 65 TL, Batı Alt BFG 55 TL, Doğu Alt CDE Blok 55 TL, Doğu Alt ABFG Blok 45 TL, Doğu Üst Tüm Bloklar 35 TL, Kuzey Üst Tüm Bloklar 25 TLi Güney Alt Tüm Bloklar 25 TL.

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