Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, rafting sporunun Kayseri’de yapılacağını söyleyerek, “Rafting, Kayseri’mizde her türlü çalışmasının ortaya konulduğu, desteklerinin olduğu branş olarak kendini ortaya koyacaktır” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada, rafting sporunun Kayseri’de yapılması için gerekli bütün malzemelerin temin edildiğini belirtti. Kabakcı, “Kayseri’mizde yine su sporları içerisinde branşlarımızdan biri olan rafting branşını da aldığımız teçhizat ve malzemelerle birlikte gelecek vaat eden gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Rafting branşında bundan sonra Kayseri’de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Botlarımızla ve diğer teknik malzemelerimizle bugün itibariyle başlıyoruz. Hedefimiz Kayseri’mizde kış turizminde, kayakta nasıl ön çalışmalar ve büyük çalışmalar ortaya koyuyorsak su sporlarında da rafting başta olmak üzere bu çalışmalarımızı inşallah çocuklarımız nezdinde verdiğimiz imkanlar ile sunacağız. Bugünde malzemelerimiz geldi. Onlara her türlü imkanı, teknik çalışmaları, Yahyalı ve Sarımsaklı olmak üzere muhtelif alanlarda hem antrenman çalışmaları hem de diğer çalışmalarımızı Kayseri ölçeğinde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kabakcı, “Başta sporun çeşitliliği, branşların farklı şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize sunulması kapsamında her türlü imkanı vermek için bu branşta da yetenekli gençlerimizi rafting sporu dalında da ortaya çıkaracağız. Amacımız. Hem şehrimizin doğal güzelliklerini ortaya koymak hem de böyle bir branşı şehrimizde yaptığımızı net bir şekilde beyan etmek adına profesyonel şekilde sürdüreceğiz. İnşallah bundan sonra rafting branşının Kayseri’mizde her türlü çalışmasının ortaya konulduğu, desteklerinin olduğu branş olarak kendini ortaya koyacaktır. Destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

