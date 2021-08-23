Kayseri´de elektrik panosu çalan 2 kişi tutuklandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de girdikleri bir depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklanırken, 1´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bir deponun önünde durumundan şüphelendikleri otomobili kontrol etmek istedi. Jandarmanın `dur´ ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, depodan çalınan elektrik panosu, yaklaşık 40 metrelik bakır kablo, kapı otomatiği, sac malzemesi ve depoda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., S.T. ve İ.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve S.T. tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-23 21:22:34



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