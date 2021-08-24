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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğan Alemdar, Kayserispor'a veda etti

İHA

Doğan Alemdar, Kayserispor'a veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, takımla vedalaştı.
Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transferi açıklanan 18 yaşındaki Doğan Alemdar, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personeli ile vedalaşarak sarıkırmızılı takıma veda etti. Doğan Alemdar, birkaç gün içerisinde Fransa’ya giderek yeni takımına katılacak. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "Rennes takımına transfer olan değerli kalecimiz Doğan Alemdar akşam antrenmanı öncesinde teknik direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcularımız ve kulüp personellerimiz ile vedalaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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