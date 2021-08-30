30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi turnuvası tamamlandı

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Masa Tenisi İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı İl Birinciliği, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Büyükler kategorisinde 34 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Yakup Gültekin birinci olurken, Umut Yılmaz ikinci, Emrah Aydın üçüncü, Taşkın Çetin dördüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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