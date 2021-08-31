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AK Parti'den İncetoprak'a ziyaret AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Cumhur İttifakımız ile ne zaman kol kola girdiysek Allah bereketlendiriyor" MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak: "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birliği ve beraberliği için hareket edeceğiz"

İHA

AK Parti'den İncetoprak'a ziyaret AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Cumhur İttifakımız ile ne zaman kol kola girdiysek Allah bereketlendiriyor" MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak: "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birliği ve beraberliği için hareket edeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, beraberindekilerle birlikte MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Adnan İncetoprak'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak; her zaminde Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edeceklerini kaydederek; "Geçtiğimiz hafta, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından görev bizlere tevdi edildi. Genel merkezimize sunduğumuz görev listesi de onaylandı. Görev dağılımı yaparak çalışmalarımıza çok hızlı bir şekilde başladık. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan önceki il başkanlarımızın çalıştığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birliği ve beraberliği için hareket edeceğiz inşallah. Bilge Lider Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'Cumhur İttifakı aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut meşalesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır'. Cumhurbaşkanımızla yapılan ittifak, çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet etme aşkına dayalıdır. Bu düşünce ile her zeminde Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, İncetoprak'a yeni görevinde başarılar diledi. Çopuroğlu; "Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Kayseri Cumhur İttifakı’nın kalesidir. Bu çerçevede sizden önceki il başkanımız Serkan Başkanla da güzel bir çalışma ortamında bulunduk. Emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz bugün hayırlı olsun ziyaretine gideceğimizi arkadaşlarımıza söyleyince her bir arkadaşımız ‘bizlerinde olması lazım’ dediler. Sizlerin gönül coğrafyanızdaki gülen yüzünüze karşılık biz bu emareyi gördüğümüz için bir arada olalım, ziyaret edelim istedik. Önümüzde inşallah güzel çalışmaların yapılacağı atmosfer var. Sizler de hızlı bir şekilde başladınız. Hemen yönetim kurulunuzun onaylanmış olması da güçlü bir kadroya sahip olduğunuzu gösteriyor. Allah bundan sonraki işlerimizi kolaylaştırsın. İnşallah 2023 seçimlerinde beraber Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin el ele verip ellerini havaya kaldırdıkları gibi inşallah o seçim başarısını yaşamayı nasip etsin. Bizler teşkilatlarda görev yaparken hep şu kısas üzerine yapmaya çalışıyoruz. Bizim mahalle başkanlarımızla, ilçe yönetimlerimizle, il teşkilatımızla, Cumhur İttifakımız ile ne zaman kol kola girdiysek Allah bereketlendiriyor. Allah, bu memlekete sizlerin de sayesinde 170’ı nasip etmiş. Büyük bir imkanın üzerinde duruyoruz. Bunun da farkında olmamız gerekiyor. Çünkü tamamını alıyoruz demek söylemeyle çok kolay. Sırf çalışmayla olmuyor, Allah’ın nasip etmesi lazım" diye konuştu.
Ziyarette Başkan Çopuroğlu, İncetoprak'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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