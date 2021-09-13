Korona virüste 'çocuk' korkusu Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik: "Çocuk vaka sayısında ciddi bir artış görüyoruz" "Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı" "Çocuklar daha önceki döneme göre korona virüsü maalesef daha ağır geçiriyorlar"

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, çocuklarda korona virüs vakalarında ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek, "Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 1520 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı. Çocuklar daha önceki döneme göre korona virüsü maalesef daha ağır geçiriyorlar" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, delta varyantının ortaya çıkmasından sonra çocukların korona virüsten daha fazla etkilendiğini kaydetti. Çocuklardaki vaka sayılarında çok fazla artış yaşandığını dile getiren Çelik, "Çocuklarımızın daha önce korona virüsten etkilenme durumu çok azdı. Özellikle pandeminin başlangıç döneminde ve sonrasında ama delta varyantı ortaya çıktıktan sonra çocuklarda da erişkinler kadar çok olmasa da önceki gördüğümüz çocuk vakalarına göre çok fazla artış var. Özellikle adölesan dönemindeki çocuklarda ciddi bir artış görüyoruz ve daha önceki döneme göre maalesef daha ağır geçiriyorlar. Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 1520 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı. Ciddi bir çocuk vaka artışı görüyoruz ve artık çocuklarda ciddi semptomlar gösterebiliyor" diye konuştu.



"Çocuğunuz 12 yaş üzerindeyse mutlaka aşısını yaptırın"

Velileri uyaran Binnaz Çelik, "Aşı 12 yaş üzeri çocuklara tanımlandı. Çocuğunuz 12 yaş üzerindeyse mutlaka aşısını yaptırın. Çünkü aşıdan korkmaktansa, Covid19 semptomlarından korkmak daha önemli. Çünkü çok ciddi semptomlar ve ciddi şekilde hastaneye yatışlar oluşabiliyor özellikle de bu dönemde. Çocuklarına maske, mesafe ve hijyen konusunda eğitim vermeleri gerektiğini, buna çok dikkat etmeleri konusunda her gün uyarı yapmaları gerekiyor. Ebeveynlerimiz lütfen şu an için 12 yaş üzerindeki çocuklarını aşılatsınlar" dedi.

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