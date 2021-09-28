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“Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor” Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Zamlarla beraber öğrenciler aldıkları bursun büyük kısmını ulaşıma yatıracaklar” “Mesafe fiyat farkları olmalı ve maksimum ücret 3.60 TL olmalı”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, geçtiğimiz hafta Ulaşım A.Ş. tarafından ücret tarifesinde yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı. Yücel, açıklamasında öğrencilerin aldıkları bursun büyük kısmını ulaşıma yatıracaklarını söyleyerek, "Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor" dedi.

“Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor” Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Zamlarla beraber öğrenciler aldıkları bursun büyük kısmını ulaşıma yatıracaklar” “Mesafe fiyat farkları olmalı ve maksimum ücret 3.60 TL olmalı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, geçtiğimiz hafta Ulaşım A.Ş. tarafından ücret tarifesinde yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı. Yücel, açıklamasında öğrencilerin aldıkları bursun büyük kısmını ulaşıma yatıracaklarını söyleyerek, “Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor” dedi.
Yapılan zamlarla kırsaldaki vatandaşların şehre ulaşmasında sorunlar yaşadığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ilk seçim sonrası 2019’dan sonra gündemimizde Ulaşım A.Ş.’nin zararlarını gidermek için sermaye arttırımı vardı. O gün de belediye meclisinde biz bu konuyu gündeme getirmiştik. Seçim döneminde zamları ötelediler, bugün de bunu vatandaşın otobüs ulaşımını zarar olarak Ulaşım A.Ş.’ye yazdılar. Biz de belediye meclisinde bu zararı kapatmak için sermaye arttırımına gidiyoruz demiştik. Bunu anlatırken seçim döneminde neden yapılmadı? Çünkü vatandaşa şirin görünmek istediler. Vatandaş ulaşım fiyatlarına baktığı zaman oy verecek demişlerdi ve öyle de oldu. Geldiğimiz bugün itibariyle biz belediye meclis kürsülerinden bağırıp, bunları defalarca gündeme getirdik. Dedik ki kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın yaşaması için, ulaşımın çok uygun fiyatlı olması lazım. İlçelerden Kayseri’ye ulaşım olabildiğince uygun olmalıydı. Bununla ilgili de zaten bir önceki belediye başkanının bir projesi vardı. Sarıoğlan’dan Yeşilhisar’a kadar banliyö hattı kuracaktı. Bunu da biz o dönemde desteklemiştik ve geldiğimiz günler itibari ile bu hafta kırsaldan şehre ulaşıma yüzde 25 zam yapıldı. Hükümet bir karar alıyor ve kırsal bölgeleri belirleyin buraya avantaj sağlayın diyor. Bizim kırsalımız yok deniliyor ve bir de ulaşıma zam yapılıyor. Kırsalda insanlar niye kalsınlar? Fabrika da yok. Orada oturan vatandaşlar şehir merkezine bir işletmeye gelecekse bunun fiyatının en uygun şartlarda olması gerekli ki vatandaş buradan akşam işini bitirince Bünyan’a, Yeşilhisar’a, Develi’ye ulaşabilmeli. 3040 kilometre buralar. Buralar için ulaşımı olabildiğince uygun fiyatlar yapılması gerekirken, seçim döneminde yapılmadı. Seçimden sonra kırsaldaki insanlarımıza yüzde 25 zam yapılıyor” dedi.
“Öğrenciler burslarını ulaşıma verecek”
Özellikle üniversite okumak için gelen öğrencilerin aldıkları bursların büyük kısmını sadece ulaşıma vereceklerini söyleyen Kazım Yücel, “Ekmek fiyatlarına yine zam yapılıyor. Elektrik ve sudaki artışları artık konuşmuyoruz. Bunlar bugünün enflasyon ortamında tabi ki olmalı. Hükümet politikaları ile yerel politikaların tutmadığı da ortada olan bir gerçek. Dolayısıyla bize Ulaşım A.Ş. ve BEF’in zararı olarak önümüze getirip vatandaşın cebinden almak yerine, gerçekleri halkla karşı karşıya getirerek bu zamları yapmaları lazım. Bugün geldiğimiz gün itibari ile iç ulaşımda zam yapılmayacak gibi bir algı verildi ama tam da öğrencilerin şehrimize geldiği, yurt bulamadığı, ev bulamadığı, ne kadar abartırsanız abartın kimse sokakta kalmayacak derseniz deyin bugün yurtlarda yerin olmadığı bir Türkiye, Kayseri gerçeğini herkes konuşurken, öğrenciler yurt bulamadığı yerde bir de ikinci darbeyi yiyorlar. Ulaşımda 1.90 TL ücret oluyor. Öğrenci bu şehre neden gelsin? Bu şehri neden tercih etsin? Devletin ve vakıfların verdiği 640 TL bursu, bugün bir öğrenci en asgari şartta bir ayda 120 TL ulaşımda kullanacak. Gençlerin bazen merkeze gelip gittiklerini de düşünürseniz, 250 TL’sini ulaşıma verdiği bir şehirde niye üniversitesini tercih etsin? Bunların hepsinin iyi hesap edilmesi lazım. Şehre üniversite getirdik demekle olmuyor. 40 kilometre uzaktan vatandaşımızı şehrimize taşıyamıyoruz ama Afganistan’dan gelen insanlar sınırları dahi tanımadan geçiyor ve geldiğimiz yerde de Afgan, Suriyeli mülteciler şehrimizde birinci sınıf insan hizmetlerini alıyorlar” ifadelerini kullandı.
“Fiyat mukayesesi yapılması yanlış”
Kazım Yücel, diğer büyükşehirlerdeki fiyat tarifesi ile kıyaslamanın mesafe farkından dolayı yanlış olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ulaşımda başka şehirler bizimle mukayese ediliyor. Örnek veriyorum İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler bunlar. İstanbul’daki bir bölgeden bir bölgeye ulaşımın fiyatı ile Kayseri’deki fiyatın arasındaki yüzde 40 olan farkın olduğu hesabına kimse girmesin. İstanbul’da Beylikdüzü’nden şehir merkezine gelinecek rakamla Kayseri’nin İldem’inden şehir merkezine gelecek fiyatın yüzde 40 farkı denilmesini de yadırgıyorum ve hoş karşılamıyorum. Birisi 4050 kilometreden geldiği fiyatı, diğeri de burada 10 kilometreden şehir merkezine geldiği fiyatı mukayese ediyor. İki şehrin arasındaki farkı yüzde 40 değil, 2 katı da olsa Kayseri yine pahalı kalıyor”
“Mesafe fiyat farkları getirilmeli”
Kayseri’de mesafeye göre fiyat belirlenmesini ve indibindi ücreti gibi bütün mesafelerin aynı fiyata gidilmemesi gerektiğini söyleyen Yücel, “İstanbul’la Ankara’yla fiyatların mukayese edilmesi bırakılmalı ve Kayseri Meydanı’nda binilen vasıtadan Fuzuli’de iniliyorsa fiyatları farklı, Kümbet’te farklı, Beyazşehir’de farklı olmalı. Maksimum fiyat 3.60 olmalı. Bu şehirde artık eski dolmuş yolcuları gibi indibindi fiyatlarına götürdüler ulaşımı. Ulaşımda 1 kilometre ile 10 kilometre aynı tutulur hale geldi. Bu şehirde indibindi fiyatları olmamalı. Eğer gerçekten dünya literatüründeki Ulaşım A.Ş. ile istişarelilerse çok net görecekler ki bütün dünyada bütün fiyatlar ayrıdır. Bu şehirde de maksimum ücret 3.60 olmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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