Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Beşiktaş: 69

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Erciyes Cup turnuvasının ikinci maçında ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 7369 kazandı.



Salon: Kadir Has

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkan, Fatmanur Gümüş

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (3), Sevgi Tonguç (2), Derin Yaya (5), Brooque Williams (23), Farhiya Abdi (5), Egle Sventoraite (19), Gizem Tüzün (4), Helin Boybeyi, Japreecr Dean (12),

Beşiktaş A.Ş: Ilze Jakobsone (10), Ceyda Nezmiye Bekar (2), Cansu Köksal, Özge Yavaş (5), Elif Bayram (4), Paulina Fridalomsa (11), Ma Draskicevic, Meighan Simmons (20), İlayda Güner (12), Melek Uzunoğlu (2)



Periyotlar:

1.Periyot: 2122 (Beşiktaş lehine)

2.Periyot: 1221 (Beşiktaş lehine)

Devre: 33 43 (Beşiktaş lehine)

3.Periyot: 2313 (Bellona Kayseri lehine)

4.Periyot: 7369 (Bellona Kayseri lehine)

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