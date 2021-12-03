Bünyan'da yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor

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Bünyan Belediyesi Fen İşleri ekiplerince ilçe genelinde belirlenen elektrik hatlarının yeraltına alınması ve çeşitli nedenlerle hasar gören ve deforme olan yollarda kış hazırlıkları kapsamında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yaptığı açıklamada; "Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde ekiplerimizin tespit ettiği bölgelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürerek, hemşehrilerimizin güvenli ulaşımını sağlayacağız” dedi.

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