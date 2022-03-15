Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

İHA

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Talihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğü çalışanı Ahmet Baykan’ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60 bin TL verildi.

Hizmetİş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 10 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hakİş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak, "13 Mart 2021 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğünde üyemiz Ahmet Baykan’ın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 60 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu para merhumun geride bırakmış olduğu yakınlarının acısını dindirmez fakat bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyemize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef; keşke hiç yaşanmasa dediğimiz bu tür kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeğidir. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel konser
YEREL HABERLER Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel konser
Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm için anlaşmalar başladı
YEREL HABERLER Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm için ...
Başkan Büyükkılıç: "Beydeğirmeni'nde besicilere büyük fırsat"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Beydeğirmeni'nde besicilere büyük ...
Konuşmayı öğrenemeden kayak yapmayı öğrendi Minik Beren pistlerin tozunu alıyor
YEREL HABERLER Konuşmayı öğrenemeden kayak yapmayı öğrendi Minik ...
Başkan Büyükkılıç: "Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde büyükşehir kurucu üye olacak"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde ...
Göbek yağlarını eritmek için 5 öneri
YEREL HABERLER Göbek yağlarını eritmek için 5 öneri
Başkan Yalçın KAYÜ Kariyer Günleri’nde
YEREL HABERLER Başkan Yalçın KAYÜ Kariyer Günleri’nde
Şahin: "Tüketici hakem heyetleri kaymakamlıklardan alınıp ticaret il müdürlüklerine verilmeli"
YEREL HABERLER Şahin: "Tüketici hakem heyetleri kaymakamlıklardan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli'ye ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC'ı geliştiren ...
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergisi açıldı
YEREL HABERLER Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge ...
Kayseri Hokey Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak
YEREL HABERLER Kayseri Hokey Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak
Snowboard Türkiye Şampiyonasına Kayseri rüzgarı
YEREL HABERLER Snowboard Türkiye Şampiyonasına Kayseri rüzgarı
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Yahyalı'da Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Yahyalı'da Tıp Bayramı kutlandı
TÜBA’dan ERÜ’ye Ödül
YEREL HABERLER TÜBA’dan ERÜ’ye Ödül
ERÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER ERÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Merhum hakem Salih Ulu unutulmadı
YEREL HABERLER Merhum hakem Salih Ulu unutulmadı
Kayseri tarihinin ‘Mart Karı Rekoru’ Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “38 santimetre kar ile Kayseri Mart ayı kar rekorunu gördü”
YEREL HABERLER Kayseri tarihinin ‘Mart Karı Rekoru’ Meteoroloji 7. ...
Kayseri'de uçuruma yuvarlanan keçi, 6 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de uçuruma yuvarlanan keçi, 6 saatte ...
Geleceğin şampiyon adayları Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü’nden
YEREL HABERLER Geleceğin şampiyon adayları Melikgazi Belediyesi Spor ...
Başkan Büyükkılıç, doktorlar ile resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, doktorlar ile resim sergisi açtı
Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor
YEREL HABERLER Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor
Tüfeğini temizlerken kendi vurdu
YEREL HABERLER Tüfeğini temizlerken kendi vurdu
Talas’ta ertelenen etkinlikler bu hafta yapılacak
YEREL HABERLER Talas’ta ertelenen etkinlikler bu hafta yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.