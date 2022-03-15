Kayseri için projelere imza atılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller ile Kayseri sporun şehri olmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreniyle 38 okula 38 voleybol direği projesi, Bileği Bükülmeyenler Projesi, Kayseri Masa Tenisi Oynuyor Projesi hayata geçti. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca ve Şemun Akman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve şube müdürleri katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Hayata geçirilen bu projeler ile Kayseri’de öğrencilerimizi Masa Tenisi, Bilek Güreşi ve Voleybol sporuna yönlendirerek, potansiyeli olan öğrencileri keşfetmek, keşfedilen öğrencileri spor yapmaya teşvik ederek gelişimine katkı sağlamak, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan ve obeziteden uzak durmalarını amaçlıyoruz. Paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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