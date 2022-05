Vali Günaydın Kayseri’ye veda etti Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Yaptığımız her şeyden büyük keyif aldık. Yapamadığımız da hiçbir şey olmadı" "Bütün Kayserili hemşerilerimiz haklarını helal etsinler, benden yana da helal olsun"

Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente veda etti. Günaydın, "Yaptığımız her şeyden büyük keyif aldık. Yapamadığımız da hiçbir şey olmadı" dedi.



2018 yılında Kayseri Valisi olarak atanan Şehmus Günaydın, yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Vali Günaydın, bugün valilik önünde düzenlenen törenin ardından kente veda etti. İl protokolü ile teker teker selamlaşarak veda eden Günaydın, "Hepinizin bildiği gibi 2018 yılının kasım ayında şehrimizde göreve başladık. Bugünde görevimiz sona eriyor. Veda ederek Kayseri’mizden ayrılacağız. Bu görev sürem içerisinde gerçekten Kayserili hemşerilerimizin, siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin ok büyük desteğini gördüm. Gelen arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisinde elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, bildiğimiz kadar Kayseri’mize ve ülkemize faydalı işler yapmaya çalıştık. Biraz önce iş adamlarımızla görüştüğümüzde Kayseri’mizin potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha konuştuk. İnşallah geldiğimiz noktanın çok daha üzerine çıkarlar. Gerek üretimde gerek ihracatta geldiğimiz nokta iyi ama yeterli değil. Bunun çok daha iyisini başarabilecek bir Kayseri’miz var. Ülkemiz için Kayseri’miz çok önemli. Her zaman önemli olmuştur. Cumhuriyetten sonra uçak sanayisi ile başlayan sanayi hamlesi bugüne kadar aralıksız devam ediyor. Çok daha iyi olacak. Turizm ve tarım konusunda Kayseri’mizin çok büyük bir potansiyeli var ve bu böyle devam edecek. Özellikle pandemi döneminde basın mensuplarımızın verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu zorlu dönemde ilimizde uyumlu çalışmamız sayesinde vaka sayılarımızda ciddi bir artış olmadı. Dönemsel olarak olduğu zamanda çok kısa bir süre de aşağı düştü. Cumhurbaşkanımızın ’benim rüya projem’ dediği Kayseri Şehir Hastanemizde de sadece ilimize değil civardaki illere de çok büyük katkı verdik. Bütün Kayserili hemşerilerimiz haklarını helal etsinler, benden yana da helal olsun" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin ’görev sürem içerisinde şunu yapsam dediğiniz, çok mutlu olduğunuz ya da pişman olduğunuz şeyler oldu mu’ sorusuna Günaydın, "Kendi adıma söylüyorum. Yaptığımız her şeyden büyük keyif aldık. Yapamadığımız da hiçbir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.