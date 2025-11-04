Habertürk
        Kayseri - Isparta kaç kilometre?

        Kayseri - Isparta kaç kilometre? Kayseri - Isparta arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kayseri ile Isparta arasındaki mesafe, Türkiye'nin iç kesimlerini birbirine bağlayan önemli karayollarından biri üzerinde yer alıyor. İç Anadolu'nun tarihi ve kültürel dokusuyla bilinen Kayseri'den, Akdeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Isparta'ya yolculuk yapacak olanlar, bu iki şehir arasındaki uzaklığı ve yol süresini sıkça merak ediyor. Peki, Kayseri - Isparta kaç kilometre ve hangi güzergâhlar tercih edilebilir? İşte yolculuk planınızı şekillendirecek detaylar…

        Giriş: 04.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:11
        Kayseri - Isparta kaç kilometre?
        Kayseri - Isparta rotası, hem kara hem de hava ulaşımı açısından farklı alternatifler sunuyor. Özellikle kara yolu ile seyahat etmek isteyenler için çeşitli güzergahlar bulunuyor. Yol boyunca tarihi ilçelerden geçilmesi, doğal manzaraların eşlik etmesi ve dinlenme tesislerinin çeşitliliği bu yolculuğu daha keyifli hale getiriyor. Uçakla gitmek isteyenler için ise aktarmalı uçuş seçenekleri mevcut. Mesafenin uzunluğu ve süresi, tercih edilen ulaşım aracına göre değişiklik gösteriyor.

        KAYSERİ - ISPARTA KAÇ KİLOMETRE?

        Kayseri - Isparta kaç kilometre sorusunun cevabı, kullanılan güzergaha göre değişmekle birlikte ortalama 510 kilometre civarındadır. En sık tercih edilen rota, Kayseri - Niğde - Aksaray - Konya - Beyşehir - Isparta güzergahıdır. Bu yol, otoyol ve bölünmüş yollar sayesinde oldukça konforludur. Alternatif olarak Kayseri - Nevşehir - Aksaray - Konya - Şarkikaraağaç - Isparta hattı da tercih edilebilir. Bu ikinci güzergah biraz daha uzun olsa da bazı sürücüler tarafından trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle daha rahat bir seçenek olarak görülür.

        Aradaki mesafenin büyük bir kısmı İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Özellikle Konya çevresindeki geniş ova yolları, uzun ama kolay ilerlenen bir sürüş sunar. Isparta’ya yaklaştıkça Akdeniz ikliminin etkisiyle yollar daha virajlı ve ormanlık hale gelir.

        KAYSERİ - ISPARTA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Kayseri - Isparta ne kadar sürede gidilir sorusu, yolculuk türüne göre değişir. Özel araçla ortalama 6 ila 7 saat arasında süren bir yolculuk söz konusudur. Otoyolların açık olduğu dönemlerde bu süre 6 saate kadar düşebilirken, yoğun trafik ya da hava koşulları gibi etkenler sürenin uzamasına neden olabilir.

        Otobüsle seyahat edenler için ortalama süre 8 ila 9 saat arasında değişir. Kayseri Otogarı’ndan her gün farklı saatlerde Isparta’ya otobüs seferleri düzenlenir. Güzergah üzerinde Aksaray, Konya ve Beyşehir gibi şehirlerde kısa molalar verilir. Bu sayede yolcular hem dinlenme fırsatı bulur hem de yol boyunca farklı şehirleri kısa da olsa görme şansı yakalar.

        Uçakla seyahat etmek isteyenler için Kayseri’den Isparta’ya doğrudan uçuş bulunmadığı için aktarmalı uçuş seçeneği tercih edilir. Kayseri’den İstanbul aktarmalı bir uçuşla Isparta’ya ulaşmak mümkündür. Bu durumda toplam seyahat süresi, aktarma süresiyle birlikte 5 ila 6 saati bulabilir.

        KAYSERİ - ISPARTA MESAFE NE KADAR VE HANGİ GÜZERGÂHLARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

        Kayseri - Isparta mesafe ne kadar sorusunun cevabı yaklaşık 510 kilometre olsa da, yolun farklı bölümlerinde trafik yoğunluğu değişkenlik gösterir. Özellikle Kayseri çıkışı ve Konya girişi gibi noktalarda trafik yoğunluğu artabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde yola çıkmak, daha rahat bir seyahat imkânı sunar.

        Yolun Konya - Beyşehir - Isparta kısmı, doğa manzaraları açısından oldukça etkileyicidir. Özellikle Beyşehir Gölü çevresi, fotoğraf meraklıları için güzel kareler sunar. Ayrıca yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yöresel lezzetleri tatmak da seyahate keyif katar.

        Uzun yol planlayanlar için mola verilmesi önerilen yerlerden bazıları; Aksaray çevresindeki dinlenme tesisleri, Konya merkezdeki restoranlar ve Beyşehir Gölü kıyısındaki kafelerdir. Bu noktalar hem araç dinlendirmek hem de manzara eşliğinde kısa molalar vermek için idealdir.

        KAYSERİ - ISPARTA ARASI ULAŞIM SEÇENEKLERİ

        Kayseri - Isparta arası ulaşımda en çok tercih edilen seçenek kara yolu olsa da, kişisel tercihlere göre farklı alternatifler değerlendirilebilir. Özel araç, otobüs ve uçak dışında trenle de kısmen seyahat yapılabilir. Kayseri’den Konya’ya trenle gidip oradan otobüsle Isparta’ya devam etmek, özellikle uzun yolculuklardan keyif alanlar için ilginç bir alternatif oluşturur.

        Kış aylarında bu güzergahta kar yağışı ve sis etkili olabildiği için yola çıkmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinin kontrol edilmesi önerilir. Yaz aylarında ise Akdeniz bölgesine yaklaştıkça sıcaklıklar yükseldiğinden araç bakımı ve klima kontrolü önem kazanır.

        Kayseri’den Isparta’ya uzanan bu rota, hem doğa hem de şehir manzaralarıyla dolu, keşif dolu bir seyahat deneyimi sunar. Tatil, iş ya da aile ziyareti fark etmeksizin bu iki şehir arasında yapılacak yolculuk, Türkiye’nin farklı iklimlerini ve kültürel zenginliğini bir arada görme fırsatı sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
