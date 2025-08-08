Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Transfer tahtamızı resmen açtık - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Transfer tahtamızı resmen açtık

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kapalı olan transfer tahtalarını bugün resmen açtıklarını söyledi. Açıkalın, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile taraftarlara müjdeyi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 22:36 Güncelleme: 08.08.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Transfer tahtamızı resmen açtık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, uzun süredir kapalı olan transfer tahtalarını bugün itibarıyla resmen açtıklarını duyurdu. Bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınlayarak taraftarı sevindiren Açıkalın, transfer tahtasını açmakta destek olan herkese çok teşekkür ettiklerini söyledi.

        Açıkalın’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Büyük Kayserispor taraftarı, beklenen an geldi. Şu saat itibarıyla transfer tahtamız açılmıştır. Bütün takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olan kişilere de bugünleri unutmadığımızı söylüyorum. Zorlu bir süreçti. Sizin de sabırsızlığınızı anlıyorum. Ancak zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirdik. Sizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayserispor’a olan desteğinizi esirgemeyin. Kayserispor’un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da
        Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı