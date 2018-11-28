Olay, sabah saatlerinde, Kartal D-100 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekin Karadağ yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan refüje çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücü Tekin Karadağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS ARACINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Bu kazadan bir süre sonra aynı istikamette ilerlemekte olan minibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında, kaza üzerinde incelemede bulunan polis ekip otosuna çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, yaralanan olmadı.

Kazalara karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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