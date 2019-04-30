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Serik- Antalya karayolu üzerindeki kontrolsüz Kocayatak kavşağı yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, H.A. (55) yönetimindeki 50 AC 900 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Güneş'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güler Güneş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
AİLESİNİN YANINA GİDİYORDU
DHA'nın haberine göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencisi Güler Güneş'in staj eğitimi için Isparta'dan ilçeye geldiği ve Serik Devlet Hastanesi'ne staj için görüşmeye gittiği belirtildi. Hastanedeki görüşmenin ardından Güler'in, minibüsle Kocayatak Mahallesi'ndeki serada ortakçı olarak çalışan ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Güler Güneş'in, minibüsten inip, yolun karşısına geçerken kazanın meydana geldiği kaydedildi.
ANNENİN HALİ YÜREK DAĞLADI
Kazada yaşamını yitiren Güler Güneş'in annesi Perihan Güneş, kaza yerine gittiğinde kızının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kaza yerinde yalın ayak çırpınan annenin hali görenlerin yüreklerini dağladı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Güler Güneş'in cenazesi bugün memleketi Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Yukarıyaylabel köyünde toprağa verildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Güler Güneş gözyaşlarıyla defnedildi.
AĞABEYİ DE KANALA DÜŞÜP ÖLMÜŞ
Behçet ve Perihan Güneş'in ortanca çocuğu olan Güler Güneş'in ağabeyi Ali Güneş'in de 21 yıl önce Eğirdir ilçesinde sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Güler Güneş'ten sonra doğan ailenin en küçük erkek çocuğuna da ölen ağabeyinin adının verildiği belirtildi.
ISUBÜ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
ISUBÜ Rektörlüğü, Güler Güneş'in ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "29.04.2019 Pazartesi günü Isparta Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencisi Güler Güneş, Antalya Serik Kocayatak mevkiinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Diğer yandan, kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.A., Kadriye Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. H.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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