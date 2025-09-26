Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kazakistan'da keşfedilen Oğuzlar dönemine ait eserler tanıtıldı

        Kazakistan'da keşfedilen Oğuzlar dönemine ait eserler tanıtıldı

        Kazakistan'ın başkenti Astana'da, ülkedeki Seyhun Irmağı civarında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan Oğuzlar dönemine ait 120'den fazla tarihi eserin tanıtımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 09:19 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar dönemine ait! Kazakistan'da tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kazakistan Milli Müzesi'nde, Oğuz Bozkır Kültürünün İzleri isimli uluslararası sergi açıldı.

        Türk devletlerinden davetlilerin katıldığı açılış törenine, müzenin yerli ve yabancı ziyaretçileri de yoğun ilgi gösterdi.

        Sergide Kazakistan'ın güneyindeki Seyhun Irmağı civarında yer alan kadim Oğuz kentlerinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucu keşfedilen 120'den fazla tarihi eser yer aldı.

        Kızılorda Eyaleti Bölge Tarih Müzesi Uzmanı Ashat Saylau, sergilenen eserlerin şimdiki Kazakistan topraklarında Seyhun Irmağı civarında 7. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında yaşayan Oğuz Türklerinin kültürel mirası hakkında bilgi verdiğini söyledi.

        REKLAM

        Saylau, özellikle sergide sunulan medeni paraların Oğuzların devlet anlayışını ortaya koyarken çeşitli formlarda tasarlanan seramik eşyaların ise onların dünya tanımını anlattığını belirterek, "Oğuzlar, Seyhun Irmağı'nın aşağı kısmında yerleşik medeniyeti oluşturdular. Özellikle yüksek kalelerle çevrili kentler inşa ettiler. Aslında Altın Orda devrinin gelişmiş Jankent, Sığanak ve Jent gibi kentlerin temellerini Oğuzlar oluşturdu" dedi.

        Ashat Saylau, halihazırda Oğuzların kadim kenti Jankent'te arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Serginin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Kazakistan Milli Müzesi'nde açılan Oğuzların sergisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Malumunuz Oğuzlar, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere pek çok alana yayılmış atalarımızdır. Bizlerin kökleri Oğuzlara dayanıyor. Bugün müzede Oğuzlar'a ait arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserler sergileniyor. Bu bağlamda Kazakistan Milli Müzesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Gönültaş, serginin, gelecek nesillere bunun gibi ortak kültürel mirası aktarmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        TÜRKSOY Müzeler Birliği Genel Koordinatörü Dr. Barış Cavid Mövsümlü de kuruldukları 2022'den bu yana Türk dünyasındaki müze faaliyetlerini bir araya getirmek ve geliştirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini belirtti.

        Mövsümlü, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliklerinden dolayı Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Berik Abdigaliuly'e teşekkür etti.

        Açılış töreni sonrası Oğuzların bozkırdaki kültürel mirasına ilişkin bilimsel seminer de düzenlendi.

        Sergi, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oğuzlar dönemine ait eserler
        #kazakistan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?