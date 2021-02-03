Ev sahibi duştayken eve hırsız girdi! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da, 22 Ocak günü saat 13.20 sularında, Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde akılalmaz bir olay gerçekleşti.

Eşini Cuma Namazı için camiye gönderen S.Y. (54),eşi evden ayrıldıktan sonra duşa girdi. Evi gözetleyen zanlı F.U., adamın evden ayrılışını fırsat bilerek kapının zilini çaldı.

BIÇAKLA TEHDİT EDİP ZİYNET EŞYALARINI ALDI

DHA'da yer alan habere göre zile cevap gelmeyince evin camlarına vuran F.U., evde kimsenin olmadığını düşünerek yanında getirdiği aletle mutfak camını açarak içeri girdi. O sırada duştan çıkan ikamet sahibi S.Y., zanlı F.U.'yu karşısında görünce hırsızın sert tepkisi ile karşılaştı. F.U., mutfaktan aldığı bıçakla ikamet sahibi S.Y.'yi tehdit ederek parmaklarındaki yüzükleri ve kulağındaki küpeleri zorla aldı.

ZANLININ EŞGALİ BELİRLENDİ

Zanlı evden çaldığı diğer eşyalarla kaçarak kayıplara karıştı. İkamet sahibi S.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının eşkalini belirledikten sonra arama çalışmalarına başladı.

KISA SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kaçış yönündeki kamera kayıtlarını ve daha öncesinde hırsızlık olayına karışan zanlıların dosyalarını karşılaştırdı. Yapılan incelemeler sonucu polis, eve giren hırsızın daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan hüküm yiyen ve yakın tarihte cezaevinden çıkan F.U. olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜYÜ KABUL ETTİ HIRSIZLIĞI REDDETTİ

F.U., Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla kaldığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu fakat hırsızlık olayına karışmadığını iddia etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.