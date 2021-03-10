Kdz. Ereğli'de kadınlar kooperatifleşti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediyesi ve iş dünyası temsilcilerinin destekleri, Ereğli kadınlarının emeği ve sevgisiyle kurulan Kdz. Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi büyük hedeflerle kapılarını açtı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'n eşi Neriman Posbıyık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı kooperatifin ofis ve üretim binasının açılışına CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TSO Başkanı Arslan Keleş, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve Ereğlili kadınlar katıldı.

'BÜYÜK BİR COŞKUYLA YOLA ÇIKIYORUZ'

Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, kurulan kooperatif ile kentte kadın gücü istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu özel günde bir araya gelmenin mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bir grup kadın olarak bir süredir devam ettirdiğimiz kadın kooperatifi kurma çalışmalarını tamamladık ve büyük bir coşkuyla yola çıkıyoruz. Bu günün heyecanını bizimle paylaştığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Açılış için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel olarak seçtik. 8 Mart, kadının mücadele gücünü ortaya koyan, kadının isterse neleri başarabileceğini ifade eden önemli bir gün. Biz, kadınların mücadele tarihinden de güç alarak yola çıkıyoruz. Bu yaklaşımımızın ifadesi olarak, kooperatifimizin adını da Kadın Gücü olarak seçtik" dedi.

'BİRLİKTE KURDUK, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi'nin hedeflerini anlatan Neriman Posbıyık, "Kooperatifimiz, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ve Ereğli'ye gönül vermiş iş insanlarının desteğiyle, katkılarıyla kuruldu. Bu süreçteki desteklerinden ötürü belediyemize, iş insanlarına, ticaret odası başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız en kısa süre içinde kooperatifi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak. Burada da Ereğli’mizin üretken, çalışkan kadınlarına güveniyorum. Bu çatı altında kadınlar olarak güç birliği yapıyoruz. Birlikte kurduk, birlikte başaracağız.

ÇALIŞMALARI GÖNÜLLÜLÜK ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜYORUZ

Kooperatif, kadınlara istihdam imkanı yaratmayı, kadın üreticileri desteklemeyi, pazarlama ortamı oluşturmayı, şehirde yetişen ürünlerin marka haline getirilmesini hedefliyor. Bunların ilk adımlarını atmak için kurucular olarak, yönetim ve denetim kurulu olarak, bize destek veren gönüllü bir ekiple birlikte yaklaşık dört aydır yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Bu çalışmaları hepimiz bir sosyal sorumluluk anlayışıyla, gönüllülük çerçevesinde sürdürüyoruz" diye konuştu.

'ÖN ÜRETİM FAALİYETLERİNE BAŞLANDI'

Kooperatifin diğer kurucu üyelerini kendisi ile birlikte Yaşare Aydın, Gönül Çelik, Emine Posbıyık, Serpil Özsoy, Ebru Yapıcı ve Safiye Karaarslan olarak tanıtan Neriman Posbıyık, "Bütün hazırlıklar başlatıldı, gerekli ekipman temin ediliyor. Köylerde ve şehirde üretim yapan, bizimle çalışmak isteyen kadınları bir araya getireceğiz. Şimdiden ön üretim faaliyetlerine başlandı. Asıl yoğun üretim süreci bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek. Bu çalışmanın para kazanmak, evine ekmek götürmek isteyen kadınlara büyük bir istihdam kapısı olacağına inanıyorum. Bütün ekibimizin inancı da bu yönde" şeklinde konuştu.

'DAHA ÖNCE KURULAN KOOPERATİFLERİ ZİYARET ETTİK'

Projenin hazırlık ve inovasyon sürecine de değinen Posbıyık, şunları söyledi: "Bu süreçte deneyimlerinden yararlanmak için daha önce kurulmuş kooperatiflerden bazılarını ziyaret ettik, bilgiler aldık. Buna devam edeceğiz. Bu ülkenin üretken, akıllı kadınları, kooperatifler eliyle bir araya gelerek daha eşitlikçi, paylaşımcı, hayatın içinde üreten bireyler olarak mucizeler yaratıyor. Pandemi koşullarının zorlamalarına rağmen, ekonomide kadınlar aleyhine gelişen adaletsiz, eşitsiz çalışma hayatına rağmen kadınlar bir arada çözüm üretmenin modelini oluşturmaya çalışıyor.

ACELE ETMEDEN HAREKET EDİYORUZ

Kadın kooperatifleri konusunda çok başarılı örnekler var. Zorluklar yaşadıklarını da gözlüyoruz. Bunları dikkate alarak, deneylerden yararlanarak, kararlı adımlarla ama acele etmeden hareket ediyoruz. Temellerimizi sağlam atalım, istiyoruz. Hedefimiz; önce kendi ayaklarımız üzerinde durup, daha sonra Ereğli'mizde kurulan diğer kadın kooperatifleriyle iş birliği yaparak Ereğli'yi bu alanda da örnek bir noktaya taşımak. Bu konuda çatı kooperatif örgütleriyle de bağımız olacak. Yine kadın kooperatiflerine yönelik proje desteklerinden yararlanmak için ön çalışmalarımızı başlattık."

'SÜRPRİZ ÜRÜNLERİMİZ DE OLACAK'

"Kadınların ekonomik yaşamda güçlenmesi, özgüveninin artması, üretimde daha çok yer alması, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır" diyen Krd. Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, "Kadının olduğu yerde hayat yeşerir. Biz burada bunun küçük bir örneğini vereceğiz.

Bu çalışmamız kapsamında Ereğli'mizin mevsimsel ürün tablosunu oluşturduk. Kooperatif bünyesinde her mevsimde hangi ürünleri üreteceğimize ilişkin ön çalışma yaptık. Bu yöreye özgü meyve ve sebzelerle neler üretilebileceğini belirledik. Mutfak kültürümüzün güzel örnekleri başta olmak üzere, geleneksel ürünleri en sağlıklı ve en doğal halleriyle burada üreteceğiz. Sürpriz ürünlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM DOĞAL MALZEMELERLE OLACAK'

Bu ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar bütün noktalarda kadınların aktif görev alacağını kaydeden Posbıyık, "Pazarlama konusunda sosyal medya mecraları kullanılacak, ayrıca doğrudan satış yapılacak. Kadınlar düzenlediğimiz mekanlarda, hijyen koşullarda, belirlediğimiz standartlara göre üretim yapacaklar. Önlüklerle, bonelerle, temizlik kurallarına azami dikkat edilerek, sağlıklı ve doğal malzemeler kullanılarak üretim yapılacak. Bu süreçte kadın çiftçiler de desteklenecek. Kadın kooperatifleri, kadının iş birliğinin gücünü ortaya koyması açısından büyük bir deney olacaktır. Biz burada güç birliği yapıyoruz. İstihdam imkanı oluşturuyoruz. Yeni alanlar açarak kadının sadece evinde üretimle kısıtlı kalmamasını, katma değer yaratacak şekilde ev dışında da üretip para kazanmasını destekliyoruz" dedi.

'EREĞLİ HALKINA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kooperatifin Ereğli kadınlarının dayanışma gücü olacağına vurgu yapan Neriman Posbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatın her alanında sorumluluk üstlenen ama bunun karşılığını alamayan kadınlar için umut olacaktır. Başta bizi destekleyen Karadeniz Ereğli Belediyesi ve iş insanları olmak üzere bu süreçte gönüllü olarak heyecanla görev yapan bütün arkadaşlarımıza, kurucularımıza ve en önemlisi, bize güç veren Ereğli halkına yürekten teşekkür ediyorum. Kadın Gücü Kooperatifimizin yolu açık olsun. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bir kez daha, kadına karşı şiddetin engellendiği, kadınların iş yaşamında, karar alma mekanizmalarında aktif ve eşit koşullarda yer alabildiği bir Türkiye için hepimiz mücadele edelim, diyoruz."

DEMİRTAŞ: KADIN GÜCÜ EREĞLİ'YE DEĞER KATACAK

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da kurulan kooperatifin Ereğli'ye değer katacağını belirterek, "Üreten ve dünyaya değer katan, güzellik katan kadınlarımızın günü 8 Mart. Bu anlamda güzel bir günde Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi'nin kurulmuş olmasını önemli görüyorum. Neriman hanım başta olmak üzere üzere belediye başkanımız ve ekibi çok güzel bir olay gerçekleştirmişlerdir. Destekte bulunan iş insanlarına da teşekkür ediyorum. Bu kooperatifin Ereğli'ye değer katacağına inanıyorum" dedi.