'Keçi ahırı' katliamı: 3 ölü, 4 yaralı

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında av tüfeğiyle vurulan İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz ile Ayşe Dağ olay yerinde yaşamını yitirirken, ismi öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.