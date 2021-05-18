Kedi ile köpeğin gıpta edilen dostluğu

AA

Yapıları gereği birbirleriyle anlaşamayan kedi ve köpeklerin tabuları yıkan fotoğrafı bu kez Gümüşhane’den geldi.

İHA'nın haberine göre Turgut Şekerli’nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde bulunan spor tesislerinde beslediği bir yaşındaki kedisi ve Titus isimli köpeğinin birbirleriyle olan dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Çoğu zaman köpeğin üzerinde yatıp uyuyan kedinin bu hareketi görenlerin yüzünde tebessüme neden olurken, özellikle güneşli havalarda sırt sırta uyuyan kedi ve köpeğin bu arkadaşlıkları ise örnek oluyor.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta köpeğin üzerinde kedinin uyumasını görenlerin bu duruma şaşırdıklarını ifade eden Turgut Şekerli, kedinin çoğu zaman bu şekilde uyuduğunu belirterek, “Önce kedi köpeğin sırtına çıkarak masaj yapar gibi ayaklarıyla köpeğin üzerinde gezdi ve ardından bir güzel uyanıp uyudu. Ben de o anları kayıt altına alarak ‘Dost gerektiğinde sırtında taşıyabilmeli’ sözleriyle paylaşım. Bu anlamlı görüntü son dönemde pandemi nedeniyle yaşadığımız zorluklarla dostluğun ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha anlattı” dedi.

Köpeği Titus’un sadece kedilerle değil bahçedeki tüm hayvanlara adeta abilik yaptığını kaydeden Şekerli, “Kavga etmiyorlar ve çoğu zaman bu şekilde uyuyorlar. Onları bu durumda görenler şaşırdıklarını ifade ediyoruz” diye konuştu.