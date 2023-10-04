Kedi Müzesi, Beşiktaş'ta açıldı Kediseverlerin özellikle de çocukların uğrak mekânlarından biri olmaya aday olan Kedi Müzesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıldı

İstanbul'un ilk hayvan temalı müzesi özelliğine sahip Kedi Müzesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıldı.

ÇİZGİ ROMAN TARİHİ KEDİLERİ BİR ARAYA GELİYOÜR Beşiktaş Belediyesi tarafından Çırağan Hizmet Binası'nda açılan müze, masal, oyuncak, oyun ve çizgi roman tarihinin kedilerini bir araya getiriyor. Açılışta konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kedi müzesi kurma fikrinin göreve başladığı günden beri var olduğunu ve uzun zamandır hayalini kurduklarını belirterek, "Başta Sunay Akın olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burası bizim eski belediye binamızdı. Belediye meclisimiz burada toplanıyordu. Bu müzeyle birlikte burası çok keyifli hale gelecek." dedi. REKLAM

BÜTÜN ÇOCUKLAR DAVETLİ Akpolat, Türkiye'ye gelen herkesin bir vesileyle Beşiktaş'ın uğradığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bütün çocuklarını bu müzede ağırlamak istediklerini söyledi. Müze kurucusu Sunay Akın ise yaklaşık 30 yıl önce Nürnberg Oyuncak Müzesi'ni gezerken çocukların dünyasının insanlığın geleceğini oluşturduğunu anladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

15 YIL BELGE VE BİLGİ TOPLADI "Korumacılık düşüncesini, doğa, hayvan ve insan sevgisini geleceğe aktaran nesiller oluşturmalıyız. Bu düşünceyle kedi müzesi kurmaya karar verdik. Neden kedi? Çünkü uygarlık tarihinde insana en yakın olan hayvan hep kedi olmuş. Bugün Göbeklitepe'de kalıntılardaki kapatmalarda bile kedi var. Masal, oyun, oyuncak ve çizgi roman tarihindeki bütün kedilerin peşine düştük. Bu görmüş olduğunuz müze bu anlamda bir ilk. Biz çocukların oyun dünyasına, hayvan sevgisini işlemek istiyoruz. 15 yıl belge ve bilgi topladım."

MÜZE HAKKINDA Koleksiyoner ve yazar Sunay Akın'ın katkılarıyla hayata geçirilen Kedi Müzesi, İstanbul'un ilk hayvan temalı müzesi özelliğini taşıyor. Ziyaretçilerine doğa ve hayvan sevgisini aktarırken duyarlık kazandıracak olan müze, masal, oyuncak, oyun ve çizgi roman tarihinin kedilerini aynı çatı altında bir araya getiriyor. Doğa korumacılığını anlatan müze, içinde "Nuh'un Gemisi" bölümünü barındırırken bir galerisinde de "Kedi Kaleci” tanımından hareketle futbol tarihinden seçkin örnekler sunuyor. Hayal dünyası kedilerinin ilk kez toplandığı müze, kendi alanında da öncü rolü üstleniyor.