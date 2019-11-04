Davetsiz misafir şaşırttı



Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli’nin Kartepe İlçesinde oturan Ayhan Demir ve ailesi, önceki gün akşam saatlerinde bahçelerine gelen davetsiz misafiri görünce oldukça şaşırdı. Hiç korkmadan yanlarına kadar gelen tilkiyi fark eden aile, kendi kedileriyle birlikte tilkiyi de bir süre besledi. Demir ailesi, bahçelerinde şimdiye kadar, sincap, kirpi, kaplumbağa gibi birçok hayvan gördüklerini fakat ilk defa bir tilkinin, korkmadan kendilerine bu kadar yaklaştığını söyledi. Tilkiyi korkutmamak için çok özen gösterdiklerini vurgulayan aile, Beti isimli kedileriyle birlikte davetsiz misafirlerini de besledi.

“İLK DEFA TİLKİ GELDİ”

Uzun yıllar bu bölgede oturduklarını belirten baba Ayhan Demir, “Bizim bahçemizde çok kedi var. İki oğlum var; Alaz ve Doruk. Onlar da hayvanları çok sever. Ayrıca Beti isminde bir kedimiz de var. Buralar ağaçlık olduğu için çok hayvan görüyoruz ama ilk defa bir tilki, hiç korkmadan kapımıza kadar geldi. Hepimiz heyecanlandık” dedi.

“KEDİMİZE DE ALIŞTI”

Anne Meriç Demir ise davetsiz misafirlerinin gelişinden çok mutlu olduklarını belirterek, “Korkmaması için elimizden geleni yaptık. Sonra ona yiyecek verdik. Kedimiz Beti, ona attığımız mamaları kaptığı için, bir süre oğlum Doruk, Beti’yi kucağına aldı. Daha sonra tilki ve Beti birbirlerine alıştılar. Yaklaşık yarım saat buralarda dolaştı. Bir daha gelir mi bilemiyorum. İnşallah bazı insanlar bu tilkilere zarar vermez” dedi.