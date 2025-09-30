Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Van'da Kedi Villası'nda doğum sezonu tamamlandı

        Van'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğer gözü kehribar renkli kedilerinin koruma altında olduğu Van Kedi Villası'nda 2025 yılının doğumları sona erdi. Yıl boyunca üç parti halinde gerçekleşen doğumların ardından villaya da birbirinden güzel Van kedileri katıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yıl başarılı bir doğum sezonu geçirdiklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kedi Villası'nda doğum sezonu tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.

        Her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle, merkeze gelen konukları da etkiliyor.

        Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumlar da 3 parti şeklinde gerçekleşiyor. Bu yılki doğumlarda da villaya birbirinden güzel yeni üyeler katıldı.

        Villada 3 parti şeklinde gerçekleşen doğumlar sona erdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yıl başarılı bir doğum sezonu geçirdiklerini belirtti.

        Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi’nde doğumlar 3 parti halinde gerçekleştiriliyor. Şu anda 3'üncü programın sonuna geldik. Belki birkaç anne daha doğum yapabilir ama genel olarak sezonu kapatıyoruz. Aldığımız yavruların hem sayısından hem de kalitesinden memnunuz. Net rakamlar yıl sonuna doğru belli olacak ama genel görünüm oldukça başarılı" dedi.

        Pandemi döneminde kapalı olan merkezin, yeniden ziyaretçilere açılmasıyla birlikte yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Pandemiden sonra ziyaretçi sayımız her yıl artıyor. Bu yaz sezonu çok yoğundu. Van’a gelen her turistin uğrak noktası haline geldik" dedi.

        Kedi sahiplendirmelerde de bu dönem yavaşlamanın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Sahiplendirmelerde bu dönem biraz yavaşlama var. Kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle havalimanının 5 Eylül'de 3 aylığına tamamen kapandı. Bu durum bizi olumsuz etkiledi. Çünkü hayvanlar uzun otobüs yolculuğuna dayanamıyor. Uçakla gönderemediğimiz için bu dönemde satış yapamıyoruz. Dışardan talep olsa bile ulaştırmak mümkün değil. Havalimanının tekrar açılmasını bekliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Van Kedi Villası
        #van kedisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!