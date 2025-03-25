Kediler, doğaları gereği hızlı üreme yeteneğine sahip canlılardır ve bu süreç, özellikle evcil kedi sahipleri için bilinmesi gereken önemli bir konudur. Kedinizin hamilelik sürecini anlamak, ona en iyi şekilde destek olmanızı sağlar. Bu yazımızda, kedilerin hamilelik süresi nedir? Kediler kaç ayda doğurur ve kaç aylıkken hamile kalır? soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağız.

KEDİLERİN HAMİLELİK SÜRESİ

Kedilerin hamilelik süresi, yani gebelik dönemi, yaklaşık 58 ila 67 gün arasında değişir. Ortalama olarak 63 gün süren bu süreç, insanlardaki 9 aylık gebeliğe kıyasla oldukça kısa olsa da, minik yavruların dünyaya gelmesi için oldukça kritik bir dönemdir. Hamile bir kedinin bu süreçte özel bir bakıma, doğru beslenmeye ve stresten uzak bir ortama ihtiyacı vardır. Eğer evde bir kedi dostunuz varsa ve hamile olduğundan şüpheleniyorsanız, doğumun ne zaman gerçekleşeceğini öngörebilmek için bu süreci yakından takip etmelisiniz.

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KEDİLER KAÇ AYDA DOĞURUR?

Kediler, çiftleşmelerinden yaklaşık 2 ay sonra doğum yaparlar. Diğer memelilere kıyasla kısa süren bu gebelik süresi, kedilerin yılda birden fazla kez doğum yapabilmesini sağlar. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında dişi kedilerin hamile kalma olasılığı daha yüksektir çünkü kediler mevsimsel poliestrus döngüsüne sahiptir, yani günlerin uzamasıyla birlikte daha sık kızgınlığa girerler. Eğer bir kedinizin hamile olup olmadığını merak ediyorsanız, veteriner hekiminiz ultrason veya elle muayene ile yaklaşık 3. haftadan itibaren hamileliği doğrulayabilir.

KEDİ KAÇ AYLIK KEN HAMİLE KALIR?

Kediler, doğumdan yaklaşık 5-6 ay sonra cinsel olgunluğa ulaşarak hamile kalabilirler. Ancak, bu yaş oldukça genç olduğu için veterinerler genellikle dişi kedilerin en az 1 yaşına kadar hamile kalmamasını önerir. Bu, onların hem fiziksel hem de psikolojik olarak anneliğe daha iyi hazırlanmasını sağlar. Erken yaşta hamile kalan kedilerde doğum komplikasyonları daha sık görülebilir, bu yüzden eğer evinizde bir dişi kedi varsa ve istemediğiniz bir hamilelik durumu söz konusu olmasın istiyorsanız, erken yaşta kısırlaştırma işlemi hakkında veterinerinizden bilgi alabilirsiniz.