Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaçak organ nakli yaptıkları iddiasıyla 15 aydır tutuklu bulunan Türk doktorları Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu, önceki gün hakim karşısına çıktı. Kadın savcı Yuliya Dyadyduk tarafından hazırlanan iddianame, 14 ay sonra mahkeme başkanına verildi.
KEFALET 3 MİLYONDAN 6 BİN DOLARA İNDİRİLDİ
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; duruşmada, doktorlar hakkındaki bazı kişisel bilgilerin iddianamede yanlış yazıldığı ortaya çıktı. Doktorlar mahkemede, yapılan ameliyatların sağlık turizmi çerçevesinde, Türk kanunlarının ve yasalarına uygun yapıldığını söyledi. Sanık doktorların savunmalarının dinlenmesinin ardından savcılık tutuklanma talebini yeniledi. Ancak mahkeme heyeti, 2 Türk doktorun tahliyesine karar vererek kefalet ücretlerini 6 bin dolara indirdi. 15 ay önce tutuklanan 2 doktor için toplam 3 milyon dolar kefalet istenmişti.
BİRİ TAHLİYE OLDU
Bunun üzerine, Tarakçıoğlu ile Öztel'in 6 bin kefalet ücretleri yatırıldı. İşlemlerin ardından Tarakçıoğlu dün tahliye edilerek cezaevinden çıktı. Öztel'in işlemleri ise mesai saatleri içinde yetişmediği için tahliyesi pazartesi gününe kaldı.
HER ŞEY 15 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI
Olay geçtiğimiz yıl 11 Nisan'da meydana gelmişti. Kiev'in kadın savcısı Yuliya Dyadyduk'un talimatı ile yıllardır Kiev'de yaşayan Türk doktor Yahya Öztel'e evinde ve günü birlik Kiev'e giden doktor Hakan Tarakçıoğlu'na havalimanında operasyon yapılmıştı. ‘Uluslararası kaçak organ nakli ticareti ‘ iddiasıyla 2 Türk doktorla birlikte 3 Ukrayna vatandaşı da gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianamede, Yahya Öztel'in çete lideri, Hakan Tarakçıoğlu'nun ise örgütün aktif elemanı olduğu ileri sürülmüştü. Bir kaç ay sonra 2 Türk doktoru dışında herkes 15 bin dolar kefalet karşılığında tahliye edilmişti. Organize suç çetesi denilen soruşturmada 2 Türk doktor tutuklu kalmıştı. Dosyada şikâyetçi ve tanık olarak bulunan kişilerden birinin Başsavcı Vladyslav Gryorenko olduğu ortaya çıkmış, Başsavcı Gryorenko'nun babasının Türkiye'de organ nakli sırasında hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
UKRAYNA'YA NOTA
Türk Dışişleri Bakanlığı, 26 Şubat 2018'de Ukrayna Dışİşleri'ne NOTA vermişti. NOTA'da, 11 aydır tutuklu bulunan Türk doktorların, 10 ay sonra mahkemeye çıkarıldığı belirtilerek, davanın uluslararası hukuk ve Ukrayna mevzuatına uygunluğunun araştırılması istenmişti.
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