Kefaret dizisi 24 son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Zeynep ile Sinan balayında aşk tazelerler. Arzu, Ahmet’in evinde kendine çizilen sınırların dışına çıkarak Elif’i görebilmek için büyük bir risk alır. Kefaret 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 24. son bölüm...

KEFARET 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) May 2, 2021



KEFARET 24. BÖLÜM ÖZETİ

Münevver, Kadir ile aynı yastığa baş koymakta zorlanır. Alp, Meltem’i ailesiyle tanıştırmaya karar verir. Sude’nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude’yi Zeynep’ten ayırmak için yeni adımlar atar.

Kadir, Münevver’in evini geri almaya çalışırken gizemli bir motosikletli evin yeni sahibine hayatı zindan eder. Arzu para kazanmak için yeni yollar arayışındayken Meltem, Alp ile ilginç ve alışılmamış bir anlaşma yaparak yeni bir hayata adım atar. Sude’nin hayatta kalan tek akrabası olduğunu iddia eden birisinin ortaya çıkması herkesi allak bullak eder.