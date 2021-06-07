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Kefaret 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kefaret 29. son bölüm...

Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Kefaret dizisi, 29. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Münevver'in Kadir'den ayrılmaya karar vermesi sonrası ortalık karıştı. Peki Kefaret 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kefaret 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kefaret 29. son bölüm...

Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Peki Kefaret 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep Selena’dan kurtulur. Ayşe Hanım Sude’yi Zeynep’ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başlar.

Meltem hayatını düzene sokmaya çalışır. Arzu gözden uzak bir köy evinde sığınacak bir yer bulur. Münevver Kadir’den ayrılmaya karar verir…

KEFARET 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Kefaret 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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