Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Peki Kefaret 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KEFARET 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep Selena’dan kurtulur. Ayşe Hanım Sude’yi Zeynep’ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başlar.
Meltem hayatını düzene sokmaya çalışır. Arzu gözden uzak bir köy evinde sığınacak bir yer bulur. Münevver Kadir’den ayrılmaya karar verir…
KEFARET 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
Kefaret 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
YORUMLAR