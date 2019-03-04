Prodigy grubunun efsane solisti Keith Flint 49 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen sabah saatlerinde İngiltere'dekie evinde ölü bulundu. Keith Flint'in kesin ölüm nedeni ise henüz belli değil.
KEITH FLINT KİMDİR? KEITH FLINT KARİYERİ
Keith Charles Flint (17 Eylül 1969 Essex, İngiltere) The Prodigy adlı grubun vokalisti
Flint grubun diğer üyeleri gibi İngiltere'nin Essex şehrinde doğup büyüdü. Burada ilkokul ve lise öğrenimini tamamladı.
1980ların sonlarında bir müzik klubünde Liam Howlett ile tanıştı. Howlett'in şarkılarını dinledikten sonra onla çalışmak istediğini belirtti.
Aslında Flint ilk başlarda bir dansçıydı, fakat 1996 yılında "Firestarter" adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı.Bunun üzerine The Prodigy'nin sıradaki teklisi olan "Breathe" nin geri vokalliğini yaptı. Bundan da çok beğeni topladıktan sonra "Serial Thrilla" ve "Fuel My Fire" teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı. Albüm o kadar beğenildi ki gelmiş-geçmiş en iyi dans müziği albümü olma yolunda hızla ilerledi. Bu gelişmeler Flint'i bir medya odağı haline getirdi. 2002'de "Baby's Got a Temper" teklisinde Flint ve Howlett bazı anlaşmazlıklar içine girdiler. Flint bu şarkıda vokallik yapmadı. Onun yerine "Hodride" teklisinde yer aldı.
Son çıkan Prodigy albümü "Invaders Must Die" da "Take Me to the Hospital", "Run with the Wolves" ve "Colours" şarkılarında vokallik yaptı.
Flint, Gail Porter adlı bir TV spikeri ile yaşamaya başladı. Fakat 2000 yılında Porter'ın iş zorlukları sebebiyle ayrıldılar. Flint daha sonra Mayumi Kai adlı bir Japon DJ ile evlendi.
Flint tam bir motosiklet hastasıdır. Çevresinde yapılan tüm yarışlara katılır. Motosiklet ile İngiltere'den İspanya'ya kadar 1500 mil yol kat etmiştir.
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