Kelkit Çayı yanında cansız beden bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Tokat'ta, Kelkit Çayı yanındaki boş arazide erkek cansız bedeni bulundu.

Niksar ilçesi Şahinli köyü yakınlarında Kelkit çayı kenarında boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahıs gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ekipleriyle birlikte gelen sağlık ekibinin kontrolünde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlenen cansız beden, Niksar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonrasında otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.