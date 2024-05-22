Kelly Rowland kırmızı halıda güvenlikle tartıştı
Cannes Film Festivali galasında güvenlik görevlisiyle tartışan Kelly Rowland'ın öfkeli görüntüleri objektiflere yansıdı
Şarkıcı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali kırmızı halısında tatsızlık yaşadı. 1990'lı yılların ünlü Destiny’s Child grubunun üyelerinden olan 43 yaşındaki Rowland, 'Marcello Mio' filminin galasında kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı.
Uzun kırmızı elbisesiyle fotoğrafçılara poz verirken son derece keyifli olduğu görülen Kelly Rowland, gala için içeri girme zamanı geldiğinde öfkesine yenik düştü.
Kırmızı halıda kameralara gülümseyerek poz verdikten sonra filmin gösterileceği salona girme anında bir güvenlik görevlisinin ünlü şarkıcıyı kalabalıktan uzaklaştırmak için kolunu kaldırdığı görüldü.