Kemerburgaz'da taze başlangıç
Hem lig hem Avrupa'da zorlu bir viraja giren Galatasaray kritik maçlar öncesinde yeni tesisinde topbaşı yaptı
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu ilk maçında AZ’ye yenilen Galatasaray kritik bir viraja girdi.
Uzun yıllardır Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışan Galatasaray Rize maçı hazırlıklarını Kemerburgaz’da tamamladı.
Sezon açılışını burada yapan Galatasaray ana binadaki düzenlemeler nedeniyle Florya’ya geri dönmüştü.
Teknik direktör Okan Buruk’un Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde istediği düzenlemeler de tamamlandı.
Sarı-kırmızılı idareciler yeni tesislere geçiş süresini Okan Buruk’a bıraktı.
Başarılı çalıştırıcı ise Florya’dan tamamen çıkılması için BAY haftasını bekliyor.
Diğer yandan AZ’ye yenilen Galatasaray, Rizespor, AZ ve Fenerbahçe maçları öncesinde temiz sayfa açmak istiyor.
Okan Buruk pazar günkü idmanı bu nedenle Kemerburgaz’a aldı.
Futbolcular yapımları yaz aylarında tamamlanan yeni sahadan oldukça memnun kaldı.
Sarı-kırmızılı takımda Florya’daki zeminin bakım çalışmalarına rağmen düzelmemesi rahatsızlık yaratıyordu.
Başkan Dursun Aydın Özbek de pazar günkü idmanı Kemerburgaz’da takip etti, takıma moral verdi.