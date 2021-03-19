"ÜRETMEYE DEVAM"

Beren Saat de yakın zamanda müzikseverlerle buluşturacağı albüm hazırlıklarıyla ilgili sorulara, "İyi gidiyor, çalışıyoruz. Kenan şarkılara çok güzel, acayip aranjmanlar yaptı. Hayallerimin biraz daha ötesinde bir albüm oluyor, çok heyecanlıyım" şeklinde yanıt verdi.

Saat, gazetecilerin, "Beren Hanım oyunculuk mu şarkıcılık mı?" sorusuna "Arkadaşlar böyle bir ayrım yapmaya gerek yok, ne gelirse üretmeye devam... Bu tür sohbetleri böyle yerlerde yapmayalım" dedi.