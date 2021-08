Kenan Doğulu'dan 'Bumaya' 0:00 / 0:00

Sanatçı Kenan Doğulu, yeni şarkıcı 'Bumaya'yı dinleyicileriyle buluşturdu. Single'ın sözleri ve müziğinde Doğulu, Ozan Bayraşa, Umur Doma ve Onurr'un imzası bulunuyor. Bayraşa'nın aranjesini yaptığı şarkının miks ve mastering'i ise Emre Kıral yaptı.

'Bumaya' Türkiye'nin Dolby Atmos mikslenmiş ilk şarkısı olma özelliğini de taşıyor. Kenan Doğulu'nun yeni şarkısının klibi, aralarında dünya çapında bir çok ödüllü ismin bulunduğu bir kreatif ekip ile Los Angeles'ta çekildi.

Bumaya'nın dünyası; Los Angeles ve New York merkezli, ödüllü genç yönetmen Ecem Lawton'un ünlü yazar Edgar Allen Poe'nun 1842'de yazdığı "Kızıl Ölümün Maskesi" (The Masque of the Red Death) adlı kısa hikayesinden aldığı ilhamla yaratıldı. Los Angeles'ta Versay Sarayı'ndan esinlenerek 1900 yılında inşa edilen La Chateau Rose'da çekilen klibin kreatif yapımcılığını ve koreografisini Jennifer Lopez, Beyonce ve Dua Lipa gibi sanatçılarla çalışan Marvin Brown üstlenirken; Kenan Doğulu'ya Shyvon Campbell, Devin Walker, Triana Steward, Anna Santucci, Callum Sean Macdonald, Anjula Kelly'den oluşan altı kişililk bir dansçı ekibi eşlik etti.

Giallo ve New French Extremity'den ilham alan teatral bir vizyona sahip olan Bumaya; Hayat, ölüm, zaman ve sihir temalarını renklerle sembolize ederek sorguluyor. Klipte Edgar Allan Poe'nun ünlü 'Kızıl Ölümü'yle yüzleşen Doğulu, aşkın galip geleceğini vaat ediyor.

Kenan Doğulu'nun yeni şarkısı 'Bumaya', tüm dijital platformlarda yayında.