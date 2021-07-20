Marmaris ve Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı! 0:00 / 0:00

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Sanatçı Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında bir yıl sonra Marmaris ve Bodrum'da müzikseverlerle buluştu.

Yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğulu, konserlerine "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla başladı. Sanatçı, konserler boyunca "Ara Beni Lütfen", "Tencere Kapak", "Kandırdım" isimli şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman sahnede Kenan Doğulu’ya eşlik ettiler.

Kenan Doğulu’nun Kerki Solfej konser turnesi; 20 Temmuz Salı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 31 Temmuz Cumartesi Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 25 Ağustos Çarşamba Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ağustos Cuma Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 28 Ağustos Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro, 29 Ağustos Pazar Datça Açıkhava Tiyatrosu konserleriyle devam edecek.