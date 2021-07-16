Kenan Doğulu ile başladı 0:00 / 0:00

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Canlı konser izlemeyi özleyenler, 14 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da buluştu. BKM'nin yaz etkinliklerinin açılışını pop müziğin kralı Kenan Doğulu yaptı. Yılın ilk İstanbul konseriyle sevenleriyle buluşan Doğulu, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını sahnede eşsiz bir performansla seslendirerek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Açık hava etkinliklerini özleyenler, Kenan Doğulu konserine büyük ilgi gösterdi. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede coşku bir an olsun dinmedi. Maximum Uniq Açıkhava’yı dolduran kalabalık, ilk dakikalardan gecenin bitimine kadar Doğulu’nun tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser öncesi kapıda kuyruklar oluşurken, Kenan Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir, Seda Bakan, Aslı Bekiroğlu & Çağrı Telkıvıran, Sedef İybar, Çok Güzel Hareketler Oyuncuları'ndan Ezgi Özyürekoğlu, Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan ve Safa Sarı da vardı.

Kenan Doğulu'nun uzun bir aradan sonra İstanbul'daki ilk performansı olan konser, Maximum Uniq Açıkhava’nın da ilk canlı konseri olma ayrıcalığını taşıyor. İlklerin yaşandığı bu gecede sevenlerine müzikal bir şölen yaşatan Doğulu, gecenin startını 'Issız Ada' şarkısı ile verdi. 'Aşk ile Yap', 'Yosun', 'Doktor' gibi en sevilen ve en hareketli şarkılarıyla devam eden konserde Doğulu hayranları gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederken müziğin, dansın ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar.

Konserde tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Serkan Altınok ve trompette Tolga Bilgin uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attılar.

Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak 'Pamuk' ve 'Tükendim Ben' şarkılarını seslendirdi. Sahne kıyafetleriyle ve şıklığıyla her zaman övgü alan Doğulu, Maximum Uniq Açıkhava konserinde Merve Kırşan stil danışmanlığında Emre Erdemoğlu tasarımı bir takım ile sahne aldı.

BKM Yaz Etkinlikleri Programı

17 Temmuz... Şener Şen - Zengin Mutfağı

29 Temmuz... Cimri

30 Temmuz... Yasemin Sakallıoğlu - 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?'

31 Temmuz... Sagopa Kajmer

2 Ağustos... Melek Mosso

5 Ağustos... Doğu Demirkol

7 Ağustos... 'Yaşamaya Dair' - Genco Erkal & Tülay Günal

8 Ağustos... Yalın - Pazar şarkıları

11 Ağustos... Cem Adrian

12 Ağustos... Candan Erçetin

13 Ağustos... Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio

14 Ağustos... Gazapizm

15 Ağustos... Yalın - Pazar Şarkıları

18 Ağustos.... Süt Kardeşler

20 Ağustos... Haluk Levent

21 Ağustos... Sunay Akın & Nihat Sırdar 'Sivri Sinek Dedin de Aklıma Geldi'

25 Ağustos... Emre Aydın

27 Ağustos... Büyük Ev Ablukada