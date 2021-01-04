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Kenan İmirzalıoğlu: Hayatım bambaşka bir noktaya taşındı

Kızı Lalin'i ekim ayında kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. İmirzalıoğlu, "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin’i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi" açıklamasını yaptı

Kenan İmirzalıoğlu: Hayatım bambaşka bir noktaya taşındı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin, ekim ayında dünyaya geldi. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan İmirzalıoğlu, Esquire Dergisi'ne konuştu.

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin’i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi" dedi.

"BÜTÜNLÜK DUYGUMUZ GELİŞTİ"

Baba olduğunda empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur. Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık üç kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti" dedi.

"ANNELERE SAYGIM BEŞ KAT ARTTI"

Eşi ile ilgili konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin’den sonra Sinem’e ve tüm annelere saygım beş kat arttı.

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